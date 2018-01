Los Comités de Defensa de la República de Cataluña han llegado para quedarse

Días antes del 1 de octubre surgieron en Cataluña nuevos actores clave en el pulso de los independentistas contra el Estado español: los “Comités de Defensa del Referéndum”, que tras la votación ilegal se reconvirtieron en “Comités de Defensa de la República”. Tras no conseguir la secesión, no sólo no se disuelven: pretenden seguir activos incluso en caso de que consiguieran que Cataluña llegue a ser un estado independiente.