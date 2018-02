Conclusión final del PP: el partido no tiene un mensaje creíble para Cataluña

Según confirman a El Confidencial Digital dirigentes nacionales y miembros del PP catalán, las ejecutivas tanto de Génova 13 como del partido en la región han mantenido, desde el pasado mes de enero, reuniones de trabajo para analizar la campaña de las elecciones del 21-D y detectar qué conductas había que corregir para evitar otra debacle como la de diciembre.

“Hemos errado en la estrategia y en el discurso”...

El diagnóstico de lo ocurrido en los últimos meses del 2017 es contundente: “Ciudadanos tenía una ventaja competitiva”, porque no sufrió el desgaste del 155 y tenía garantizado, de antemano, un gran apoyo en las urnas. Desde el PP han concluido que “no supimos, en ningún momento, cómo darle la vuelta a esa situación”.

En primer lugar, explican las fuentes consultadas, porque “erramos en el discurso para combatir a Ciudadanos”. Las ejecutivas del PP nacional y catalán tienen claro que el relato del “voto útil”, a pocos días de que acabara la campaña “fue todavía más perjudicial”, ya que movilizó más, si cabe, el apoyo hacia la formación naranja.

Por otra parte, la propia estrategia de campaña tampoco fue la mejor: “En muchas ocasiones, no sabíamos qué hacer. No teníamos apenas presencia en la prensa regional y decidimos cambiar esa situación invitando a los ministros. Logramos salir en la prensa, pero no se logró ni un votante más de los que ya teníamos”.

Además, añaden las fuentes consultadas, la presencia de miembros del Gobierno en Cataluña sirvió también como argumento a los partidos independentistas. Les señalaron como “los responsables del 155” y a los que “había que vencer”. Por tanto, esa medida “benefició más a nuestros rivales que a nosotros mismos”.

… pero “no tenemos un mensaje para Cataluña”

Con esa conclusión, explican desde el PP catalán, “no queremos decir que no queramos ministros en Cataluña”. No obstante, añaden, “está claro que había que elegir cuál era el mensaje que ellos debían lanzar, y solo ofrecieron, y ofrecimos, el 155”.

El mensaje a transmitir por parte del PP fue, de hecho, el principal problema durante la campaña electoral. Pero lo más grave ahora, admiten las fuentes consultadas es que “todavía no hemos dado con un mensaje creíble y eficaz para Cataluña”.

Desde el partido admiten que “nos falta un relato, lograr conectar con el electorado”. Una evidencia que “todos tenemos claro”, pero a la que no se sabe qué respuesta dar: “Trabajamos en diferentes discursos, pero tampoco a nosotros nos convence ninguno”.

La capacidad de “ilusionar” de Ciudadanos

Una de esas nuevas consignas, admiten dirigentes regionales del partido, está orientada a reivindicar “la experiencia de gobierno” del PP frente a Ciudadanos, también en Cataluña: “Hemos gobernado feudos independentistas, y ofrecemos un proyecto que ha funcionado en esos ayuntamientos y también funciona a nivel general en España”.

El mensaje, afirman desde el PP, “es bueno, pero no ilusionante”. En ese sentido, añaden, una de las fortalezas de Ciudadanos en Cataluña es que tiene la capacidad para ilusionar al electorado, “una asignatura pendiente para el Partido Popular”.

La falta de experiencia de gobierno de los de Rivera, por tanto, “no les perjudica”, sino que, más bien, les beneficia: “Por eso el resultado del 21-D es tan formidable para ellos, incluso aunque los independentistas vuelvan a gobernar”, concluyen.