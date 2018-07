Feijóo convertirá en presidente del PP a Soraya o a Pablo Casado

Según explican al Confidencial Digital delegados de ambas candidaturas, los dos aspirantes confían en que van a ganar, aunque tienen claro que, para lograrlo, tendrán que “trabajarse”, uno a uno, el apoyo de los compromisarios, ante el escenario de una votación muy ajustada que se decidirá por un puñado de papeletas.

Casado se mantiene firme...

Soraya Sáenz de Santamaría, y los dirigentes del PP que la apoyan, van a insistir en los próximos días en la candidatura unitaria, que evite ir al congreso con dos bandos enfrentados. La ex vicepresidenta, de hecho, ha ofrecido a Pablo Casado, tanto públicamente como en privado, integrarse en su proyecto.

El vicesecretario de Comunicación del PP, no obstante, se mantiene en su posición de “llegar hasta el final” en el congreso, lo que dificulta cualquier negociación.

Tanto él como su equipo cuentan, como ya afirmaron antes de las primarias, con que los compromisarios afines de Cospedal le respalden a él en el congreso. Y con ese escenario, y la mayoría de compromisarios que le apoyan en Madrid, no piensa, al menos por el momento, retirarse de la carrera por la presidencia.

… y Soraya presume de poder territorial

Desde el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría recuerdan que la ex vicepresidenta cuenta con una amplia mayoría de compromisarios afines en las dos federaciones que más representantes lleva al congreso. Federaciones en las que, además, ella “arrasó” el pasado jueves.

Estas comunidades son Andalucía, que representa el 18 % de los delegados, con 475; y la Comunidad Valenciana, que supone el 13%, con 349. En cuarto lugar aparece otra región donde Sáenz de Santamaría obtuvo grandes resultados: Castilla y León, con 279 delegados, el 10% del total de los llamados a votar en el congreso.

Así las cosas, y solo teniendo en cuenta a estas tres ejecutivas regionales, la ex vicepresidenta considera “asegurado” ya el apoyo del 41% de los compromisarios.

Un respaldo que crece si se cuentan como “sorayos” todos los compromisarios de Extremadura, Cantabria y País Vasco: entre las tres, suman 189 delegados más, por encima del 7% del censo.

Los compromisarios gallegos, clave

De cumplirse estos cálculos, Sáenz de Santamaría estaría a las puertas de conseguir una mayoría suficiente para convertirse en presidenta del PP.

No obstante, la ex número dos del Gobierno es consciente que no todos los compromisarios de esos feudos territoriales son “suyos” y que, por tanto, tendrá que buscar más apoyos.

Desde el equipo de Casado recuerdan que María Dolores de Cospedal ha logrado “un importante número de delegados” de cara al congreso, y consideran que los “cederá” al vicesecretario de Comunicación con el objetivo de que se imponga en la votación final. Por tanto, las espadas están en alto y “todo puede pasar”.

A la conquista de Feijóo

Así las cosas, las dos candidaturas, muy empatadas a día de hoy, han puesto en su punto de mira en lograr el respaldo de los compromisarios de una región en concreto, la tercera más representativa:Galicia, con 279 delegados, casi el 11% del censo.

El presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado, tras su renuncia a participar en el congreso del partido, mantener una imagen de neutralidad que, sin embargo, tras las primarias del pasado jueves, se ha desvanecido.

Apostaba claramente por María Dolores de Cospedal, y eso se hizo notar en las votaciones de hace cinco días. La ex secretaria general se impuso en tres de las cuatro provincias gallegas, a excepción de Orense, donde Sáenz de Santamaría fue la más votada.

A nivel interno, muchos dirigentes del partido, y también Pablo Casado, apuestan por que Feijóo, guiado por la propia Cospedal, oriente el voto de sus compromisarios hacia el diputado por Ávila. No obstante, Soraya aún apuesta por conquistar al presidente gallego.

En ese sentido, el entorno de la ex vicepresidenta recuerda que Casado fue muy crítico con Feijóo por no haber presentado candidatura, y consideran que las palabras que pronunció en Génova pueden haber calado en el dirigente autonómico. Además, añaden, la batalla ahora se libra entre el “marianismo”, representado por Soraya, y el “aznarismo”, encarnado por Casado, y Feijóo “siempre ha sido de Rajoy”.

Esperando un gesto de Rajoy

La figura de Rajoy podría ser absolutamente clave. El ex presidente del Gobierno, de descanso en Galicia estos días, ha mantenido una postura de absoluta imparcialidad en el inicial cara a cara entre Sáenz de Santamaría y Cospedal. Los “sorayos” confían en que, como el duelo ahora es contra Casado, “las cosas puedan cambiar”.

Las fuentes consultadas no esperan ningún pronunciamiento público de Rajoy. No obstante, Soraya sí cree que Feijóo puede tener en cuenta la opinión del ex presidente de cara al congreso. Y, de darse esa circunstancia, no habría dudas: “Entre Soraya y Casado, Mariano se queda con Soraya. Y en eso debería pensar Feijóo”, concluyen.