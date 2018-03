Nace en el PP la “generación del Luarqués”

Según explican a El Confidencial Digital altos cargos de Génova, desde hace ya un tiempo un grupo de diputados del partido, “de treinta y tantos y cuarenta y tantos”, aprovecha los recesesos en el Congreso, o las conclusiones de los plenos, para reunirse en un restaurante que se encuentra a tan solo cuatro minutos caminando de la Cámara Baja: “El Luarqués”.

En este establecimiento, cuya especialidad es la comida asturiana, hablan en confianza sobre política, analizando tanto la actualidad como el día a día del partido. Son conversaciones cuyo contenido pocos conocen, pero que desde la dirección nacional del partido saben que existen, y también quién las promueve.

Guillermo Mariscal, el organizador

El principal impulsor de estos encuentros, explican las fuentes consultadas por este diario, es Guillermo Mariscal. Diputado por Las Palmas de 43 años, tiene escaño en el Congreso desde 2004 y es portavoz de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Próximo a José Manuel Soria, su nombre sonó con fuerza para convertirse en secretario de Estado de Energía en la etapa del ex ministro al frente de Industria. La elección, no obstante, no se llegó a concretar, aunque Mariscal progresó en el PP de Canarias gracias a los que muchos consideran su “padre político”.

De hecho, tras el cese de éste como ministro, “Guillermo le ha defendido a muerte” y ahora es coordinador del partido en Las Palmas. La salida de Soria del Gobierno, no obstante, provocó “ciertas distancias” del diputado, tanto con Moncloa como con la dirección nacional del Partido Popular.

Pablo Casado, el más conocido

El diputado canario ha logrado institucionalizar, en los últimos tiempos, las reuniones en “El Luarqués” de jóvenes diputados del PP. Unos encuentros en los que destaca, por encima del resto, la asistencia de Pablo Casado.

El actual vicesecretario de Comunicación, explican altos cargos de Génova, es el único representante de la cúpula de Génova en esos encuentros, a los que, siempre que la agenda se lo permite, acude.

Fuentes cercanas a Casado matizan que al vicesecretario sólo le han invitado un día, después de un pleno del Congreso, ya que este grupo de diputados suele invitar a miembros de la dirección nacional para charlar. El próximo invitado, tras la asistencia de Pablo Casado, fue el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Casado, como el resto de la ya llamada “Generación del Luarqués” comparte con los presentes en el restaurante asturiano sus impresiones sobre la actualidad política y también la situación del partido. Su opinión es especialmente valorada por los demás asistentes a esas reuniones, ya que le consideran “voz autorizada” y un “líder de futuro, pero también de presente”, del PP.

Otros tres diputados con grandes aspiraciones

Si el futuro de Casado es prometedor dentro del PP, a esas reuniones en “El Luarqués” acuden otros diputados, también de mediana edad que, como el vicesecretario de Comunicación, tienen grandes aspiraciones tanto a corto como a medio plazo. ECD ha podido contrastar la presencia de los tres siguientes parlamentarios:

--Teodoro García Egea. Diputado por Murcia desde 2012, tiene 33 años, es ingeniero en Telecomunicaciones y en el PP le ven como uno de los valores de futuro del partido. Es muy próximo a Pablo Casado y sus propios compañeros piden para él cargos de mayor responsabilidad. En el Congreso Nacional del PP del año pasado entró a formar parte del Comité Ejecutivo de Génova como vocal.

--Belén Hoyo. Diputada por Valencia desde 2011, tiene también 33 años. Formó parte de la Mesa de Edad en la sesión de constitución del Congreso en la X Legislatura al ser la diputada más joven de la Cámara Baja. Es Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Valencia. Pese a su edad, ya ha ocupado un cargo institucional: en 2007 fue nombrada Secretaria General del Instituto Valenciano de la Juventud. Dirigentes del partido aseguran que el próximo objetivo de Hoyo es ser candidata del PP a la alcaldía de Valencia.

--Jordi Roca. Diputado por Tarragona de 47 años, es el más “veterano” de este grupo de jóvenes parlamentarios del PP. Llegó al Congreso en 2016 después de haber desarrollado su carrera política en Cataluña. Sus compañeros también piden para él un puesto de mayor importancia dentro del partido, ya sea en la ejecutiva regional o también a nivel nacional.