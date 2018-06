Los planes del candidato Feijóo: limpia absoluta en Génova, descarta ser senador...

Según explican a El Confidencial Digital desde el entorno más próximo a Feijóo, el dirigente autonómico no tiene previsto anunciar si se presenta o no al congreso extraordinario del PP hasta la semana que viene. En concreto, añaden, “no habrá ningún tipo de confirmación hasta, como pronto, el próximo 17 por la noche”.

Llamadas de apoyo de dirigentes del PP

Con esta hoja de ruta en mente, Feijóo no ha tomado aún la iniciativa y, por tanto, aún no ha telefoneado a ninguna ejecutiva regional para testar los apoyos orgánicos que tiene dentro del partido.

Esa postura, sin embargo, no le ha impedido al presidente gallego conocer de primera mano lo que opinan de él altos cargos del PP, tanto nacionales como autonómicos. Así, el presidente de la Xunta ha recibido, en los últimos días, llamadas telefónicas y mensajes de apoyo de dirigentes del partido, animándole a presentarse como candidato.

Feijóo, aseguran desde su entorno, es “consciente” de que aparece en todas las quinielas y que cuenta con un importante “apoyo territorial”, ya que “muchos se están moviendo para que se presente”. No obstante, añaden, no quiere precipitarse: “Está reflexionando porque cuando tome la decisión no habrá vuelta atrás y no quiere cometer errores”:

No ha hablado con Soraya ni Cospedal

Las fuentes consultadas por ECD afirman que, entre las conversaciones mantenidas por Feijóo en los últimos días, no se incluye ninguna ni con Soraya Sáenz de Santamaría ni con María Dolores de Cospedal, dos aspirantes a suceder a Rajoy con las que podría conformar una lista de unidad para evitar guerras en el PP.

El entorno del presidente de la Xunta afirma que la relación con ambas es “buena”, por lo que no se descarta ningún tipo de acuerdo. No obstante, insisten, “no ha habido contactos directos en la última semana”.

Desde Génova 13, no obstante, algún dirigente apunta que ya ha habido un acercamiento de Sáenz de Santamaría hacia Núñez Feijóo, con el objetivo de impulsar una candidatura unitaria integrada por ambos. Pese a ello, añaden, “aún no hay nada decidido porque los aspirantes están calculando sus respectivos apoyos”.

En la sede nacional, sin embargo, tienen claro que el presidente de la Xunta, selle o no un acuerdo con Sáenz de Santamaría o con Cospedal, no tendrá las manos atadas: “Protagonizará toda una limpia en la actual ejecutiva. Sabe que si viene es para cambiar las cosas, no para dejarlas como están”.

Descarta ser senador

Las fuentes próximas a Feijóo consultadas por ECD no quieren anticipar qué pasaría con la actual ejecutiva del PP de alcanzar el dirigente autonómico la presidencia del partido. No obstante, sí dan por sentado que el actual presidente de la Xunta no pediría ser senador por designación autonómica para liderar desde la Cámara Alta la oposición al Gobierno de Sánchez.

En ese sentido, aseguran que “puede usar las instituciones gallegas como plataforma o, si ve que tiene que renunciar a la Xunta para centrarse en el partido, tener una mayor presencia mediática para fijar la posición del partido”.

Recuerdan, además, que los plenos de control al Gobierno en el Senado se celebran “una vez al mes”, por lo que “hasta las elecciones no intervendría ni 50 veces”. Por tanto, concluyen, “es mejor liderar la oposición desde el propio partido o la Xunta, y siempre con una participación importante en los medios de comunicación”.

Si es presidente, será candidato a La Moncloa

Por último, otra de las cosas que tiene clara Feijóo, y también su equipo, es que si llega a la presidencia del PP será también para ser el candidato a La Moncloa en las próximas elecciones generales.

El entorno del gallego apunta, en este sentido, que, según los estatutos del partido, “quien es elegido presidente es también candidato a la presidencia del Gobierno”. Y añaden: “esos estatutos no se van a cambiar porque en el próximo congreso solo se votan los nuevos equipos. No va a haber ponencias y la normativa actual se mantendrá”.

Las mismas fuentes afirman que “no se puede elegir a un presidente para a los dos años poner otro candidato. Eso no funciona como se ha demostrado en otros partidos, con las dudas que Díaz sembró sobre Sánchez y Errejón sobre Iglesias. Nosotros no somos el PSOE, y no vamos a actuar de esa manera”.