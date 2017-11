Treinta y tres personas pagaron la fianza de Ignacio González, a 12.000 euros cada uno

Once de ellos se encargaron de ingresar el dinero en el juzgado

Su mujer, Lourdes Cavero, consiguió en menos de 24 horas que cuñados, familiares y amigos aportaran los 400.000 fijados por el juez

Se ha contado que fueron once las personas que ingresaron los 400.000 euros de la fianza de Ignacio González. Pero no ha trascendido que hasta 33 particulares aportaron más de 12.000 euros cada uno para lograr la suma con la que el ex presidente de la Comunidad de Madrid abandonó Soto del Real el miércoles pasado.