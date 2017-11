Junqueras y los ex consejeros dan por hecho que seguirán en la cárcel hasta después de las elecciones

Según explican a El Confidencial Digital fuentes próximas a los ex cargos del Govern encarcelados, los responsables de su defensa son “pesimistas” sobre una posible excarcelación de todos los investigados en los próximos días. No la ven viable, entre otras cosas, porque la situación, lejos de mejorar, ha empeorado respecto al jueves.

En este sentido, los abogados de Junqueras y el resto de ex consejeros coinciden en señalar que la jueza Lamela “no ha cambiado de criterio” respecto a lo dictado la semana pasada: “Sigue pensando que hay riesgo de fuga y, por tanto, no ve motivos para aceptar la puesta en libertad de los investigados”.

La situación de Puigdemont, clave

Las fuentes consultadas por ECD insisten en que la situación penitenciaria del ex vicepresidente de la Generalitat y los demás encarcelados depende de la situación de Carles Puigdemont y de las decisiones que pueda tomar éste en los próximos días.

Así, y tal y como se adelantó en estas páginas, la extradición del ex president puede durar meses, incluso más allá de las elecciones del 21 de diciembre. Un escenario que, de cumplirse, impediría una excarcelación de Junqueras y los ex consejeros antes de los comicios.

Puigdemont, por tanto, vuelve a perjudicar, con su estrategia, a sus antiguos compañeros de Govern, algo que ya le echaron en cara tanto Santi Vila como Josep Rull. Desde el entorno de Junqueras se insiste, no obstante, en que el ex president y él pactaron la marcha del convergente a Bruselas, aunque no se especifica si existía o no una hoja de ruta diseñada para su regreso a España.