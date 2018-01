Parejas de policías identificando rostros de pasajeros que llegan a El Prat procedentes de Bruselas

“Se busca a Puigdemont”

Llevan días desplegados ante las puertas de acceso a la terminal de los vuelos de Vueling y Ryanair

La Policía y la Guardia Civil han reforzado, desde la semana pasada, los controles fronterizos para detener a Puigdemont si quiere entrar a España desde Francia por La Junquera. Ese despliegue, no obstante, no es el único que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior para intentar interceptar al ex president si pretende regresar a Cataluña.