Los secretos de la vigilancia policial a Puigdemont en Bruselas

“Si quiere volver, lo sabremos al minuto”

La Comisaría General de Información cuenta con un oficial de enlace en la capital belga. Dirige al equipo de agentes que siguen los movimientos del ex president

Carles Puigdemont parece haberse rendido ante la “estrategia de Moncloa”, tal y como él mismo confesó por mensaje a Toni Comín. El ex president, no obstante, amagó hasta el martes con un regreso a Cataluña para someterse al debate de investidura en el Parlament. En la Policía Nacional, no obstante, y a pesar del fuerte despliegue en los alrededores de la Cámara, sabían que no iba a volver.