El cambio de Andy Serkis: Antes y después

Andy Serkis es un actor, director y productor británico conocido por sus impresionantes interpretaciones de personajes digitales y su trabajo como director en películas como "Mowgli: Relatos del Libro de la Selva" y "Venom: Let There Be Carnage". Nació en Ruislip Manor, Londres, el 20 de abril de 1964, y desde joven mostró un gran interés por la actuación.

Serkis comenzó su carrera en el teatro, trabajando en producciones de Shakespeare y otros clásicos. En la década de 1990, comenzó a trabajar en televisión y cine, interpretando principalmente papeles secundarios en películas como "The Darling Buds of May" y "Jude". Pero fue en 2001 cuando Serkis alcanzó el reconocimiento mundial por su papel como Gollum en la trilogía de "El Señor de los Anillos" de Peter Jackson. Su actuación, realizada mediante captura de movimiento, fue aclamada por la crítica y lo llevó a ganar varios premios.

Desde entonces, Serkis ha continuado trabajando en películas de captura de movimiento, interpretando a personajes como King Kong en la película de 2005 del mismo nombre, Caesar en la trilogía de "El Planeta de los Simios" y Snoke en "Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza". También ha prestado su voz y movimiento a otros personajes digitales en películas como "Los Vengadores: La era de Ultrón" y "El Libro de la Selva".

Además de su carrera como actor, Serkis también ha trabajado detrás de cámaras como director y productor. En 2017, dirigió la película "La guerra del planeta de los simios", la tercera entrega de la trilogía de "El Planeta de los Simios". También ha producido varias películas, incluyendo "The Ritual" y "Mowgli: Relatos del Libro de la Selva".

Cambios de look

Andy Serkis es un actor y cineasta conocido por su trabajo en películas de captura de movimiento y por su talento como director y productor. A lo largo de su carrera, Serkis ha mantenido un aspecto bastante consistente, aunque ha habido algunos cambios notables a lo largo de los años.

Primeros años

En sus primeros pasos en la industria del cine, Serkis lucía un look juvenil con el pelo más corto y un estilo de ropa casual. Durante este tiempo, interpretó principalmente papeles secundarios en películas y series de televisión británicas, incluyendo "The Darling Buds of May" y "Jude". También trabajó en teatro, donde ganó reconocimiento por su talento como actor.

2001

Sin embargo, fue en 2001 cuando Serkis alcanzó la fama mundial por su interpretación de Gollum en la trilogía de "El Señor de los Anillos". Para el papel, Serkis fue capturado por movimiento, lo que permitió a los animadores crear un personaje digital a partir de sus movimientos, imagen y expresiones faciales. Durante este tiempo, Serkis mantuvo su aspecto característico con el pelo más corto y un estilo de barba recortada.

2005

Después de "El Señor de los Anillos", Serkis continuó trabajando en películas de captura de movimiento, interpretando personajes como King Kong en la película de 2005 del mismo nombre y Caesar en la trilogía de "El Planeta de los Simios". A medida que su carrera avanzaba, también comenzó a explorar su faceta como director y productor, dirigiendo películas como "La guerra del planeta de los simios" en 2017.

Actualidad

Serkis es un actor y cineasta con una carrera impresionante en la actuación de personajes digitales y en la dirección. Su papel como Gollum en "El Señor de los Anillos" lo llevó al estrellato, y desde entonces ha continuado trabajando en películas de captura de movimiento. Además, su trabajo detrás de cámaras como director y productor ha sido igualmente impresionante. Con su apariencia constante y su talento innegable, Serkis es una figura destacada en la industria del cine.