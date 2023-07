El cambio de Selena Gómez: Antes y después

Selena Gomez, cuyo nombre completo es Selena Marie Gómez, es una reconocida cantante, actriz y productora estadounidense. Nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas. Desde una edad temprana, Selena demostró un gran talento y pasión por el arte, lo que la llevó a convertirse en una figura prominente en la industria del entretenimiento.

Selena comenzó su carrera en la actuación a una edad muy temprana, obteniendo su primer papel en la popular serie infantil "Barney & Friends" cuando solo tenía siete años. Su participación en el programa le permitió adquirir experiencia en la actuación y captar la atención de la audiencia.

Selena Gómez. Fuente |Wikipedia.

Sin embargo, fue en 2007 cuando Selena Gomez saltó a la fama con su papel protagónico en la exitosa serie de Disney Channel, "Los magos de Waverly Place". Interpretando el papel de Alex Russo, Selena se convirtió en un ícono juvenil y ganó gran popularidad entre el público adolescente. Su talento actoral, carisma y sentido del humor la llevaron a ganar múltiples premios y a consolidarse como una de las estrellas emergentes en la industria del entretenimiento.

Aprovechando su éxito en la actuación, Selena incursionó en el mundo de la música y formó una banda llamada Selena Gomez & The Scene. Juntos lanzaron varios álbumes de estudio que lograron un gran éxito comercial, con éxitos como "Naturally" y "Love You Like a Love Song". La banda se separó en 2012, y Selena continuó su carrera musical como solista, lanzando álbumes aclamados por la crítica como "Revival" en 2015 y "Rare" en 2020.

Además de su carrera en la música y la actuación, Selena ha estado involucrada en numerosos proyectos benéficos y ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes. Ha sido embajadora de UNICEF desde 2009 y ha trabajado activamente para ayudar a niños desfavorecidos en todo el mundo. Selena también ha hablado abiertamente sobre su propia salud mental y ha abogado por la conciencia y el acceso a la atención de la salud mental.

El cambio de Selena Gómez. Fuente |Flickr.

A lo largo de su carrera, Selena Gomez ha enfrentado desafíos personales, incluyendo problemas de salud y relaciones públicas complicadas. Sin embargo, ha demostrado resiliencia y fuerza, superando obstáculos y siguiendo adelante con determinación. Su talento artístico, su autenticidad y su influencia en las redes sociales le han valido una gran base de seguidores leales en todo el mundo.

Selena ha dejado una huella duradera en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Su versatilidad como actriz y cantante, combinada con su compromiso con causas importantes, la han convertido en una figura influyente y respetada. Selena Gomez continúa evolucionando en su carrera y su legado sigue creciendo con cada nuevo proyecto en el que se embarca.

Selena Gómez. Fuente |Flickr.

Cambios de look:

En sus inicios

Desde sus inicios como una estrella juvenil en Disney Channel hasta su carrera en solitario y su evolución artística, Selena ha experimentado una transformación notable en cuanto a su imagen y estilo.

Cuando Selena Gomez comenzó su carrera en la actuación, en sus primeros años en "Barney & Friends" y luego en "Los magos de Waverly Place", su apariencia reflejaba su edad y el papel que interpretaba. Como una joven actriz en ascenso, lucía un pelo más largo y algo oscuro, con un estilo fresco y juvenil que se adaptaba a su imagen en pantalla.

Los comienzos de Selena Gómez. Fuente |Wikipedia.

Selena Gomez & The Scene

A medida que Selena fue creciendo y adquiriendo una mayor independencia creativa, comenzó a explorar nuevos looks. Durante su etapa con su banda, Selena Gomez & The Scene, se destacó por su pelo más largo y algo ondulado, a menudo con mechas más claras que acentuaban su belleza y la hacían destacar en el escenario.

Estilo Bob y Lob

Con el lanzamiento de su carrera en solitario, Selena optó por un cambio más audaz y vanguardista en su imagen. En varias ocasiones, la hemos visto con diferentes tonos de pelo, desde el clásico castaño hasta tonos más oscuros y claros. Además, ha experimentado con cortes de pelo más atrevidos, como el bob y el lob, que le han dado un aspecto sofisticado y moderno.

Looks casual al elegante

En cuanto a su estilo personal, Selena ha mostrado una amplia variedad de looks a lo largo de los años. Desde conjuntos casuales y juveniles hasta atuendos elegantes y glamorosos en alfombras rojas, Selena ha demostrado su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones. Siempre se ha destacado por su elegancia y sofisticación, con un toque de sensualidad y feminidad en cada elección de vestuario.

Looks elegantes. Fuente |Wikipedia.

Maquillaje del natural al llamativo

Además de su pelo y su estilo, Selena también ha experimentado con su maquillaje. A lo largo de su carrera, ha probado diferentes tendencias, desde maquillaje natural y fresco hasta labios llamativos y ojos ahumados. Siempre ha mostrado una piel radiante y un enfoque en realzar sus rasgos naturales.

Maquillaje natural de Selena Gómez. Fuente |Flickr.

Mejora apariencia y bienestar

En los últimos años, Selena ha sido más abierta sobre su lucha con la salud mental y cómo esto ha influido en su apariencia y bienestar general. Ha adoptado un enfoque más relajado y auténtico en cuanto a su imagen, promoviendo la aceptación y el amor propio. Esto se ha reflejado en su apariencia más natural y su preferencia por looks más sencillos y cómodos.