¿Cuál es el origen del conflicto en Ucrania?

Durante estos últimos meses, la tensión entre Ucrania y la Federación Rusa ha ido intensificándose, hasta desembocar finalmente en un conflicto armado que ha comenzado en la madrugada del 24 de febrero, con el bombardeo por parte de Rusia de varias ciudades de Ucrania. En consecuencia, miles de personas se han visto obligadas a huir e, incluso, a cruzar la frontera con países vecinos, como es el caso de Polonia; sin embargo, son muchos los que han decidido quedarse y plantar cara al "invasor", en lo que ya va camino de convertirse en un conflicto de gran escala en Europa, el primero de esta magnitud desde la Guerra de los Balcanes. Un conflicto que se preveía que iba a ocurrir y más desde que solicitó su integración en la OTAN.

Concentración en Barcelona.

¿Cuándo comenzó?

Para tratar de entender lo que está ocurriendo ahora mismo en la región de Europa Oriental, debemos retroceder hasta el final de la II Guerra Mundial. La mayor contienda bélica de la historia trajo consigo numerosos cambios territoriales en una gran cantidad de países. Aquí, podemos incluir la zona del Rus de Kiev, un territorio que se remonta a varios siglos atrás y que estaba formado especialmente por eslavos orientales de etnia rusia y ucraniana. Para Rusia esta región se considera el origen de su historia y que, como decimos, se fragmentó al finalizar la II G.M. Anteriormente bajo control polaco, la región, con capital en Kiev, pasó a formar parte de la República Socialista de Ucrania. Debemos añadir aquí, que Crimea, otra fuente de disputa por la reclamación histórica de Ucrania, paso de manos rusas a ucranianas en 1954. Si bien, en un principio, esto no fue un problema para ninguno de los dos países dadas las buenas relaciones entre ambas naciones bajo el yugo comunista, poco a poco el fin de la URSS acabó con esta "amistad".

En 1991, se produce el colapso y la caída de la Unión Soviética. Ucrania comienza entonces un acercamiento a Occidente que no gusta nada a Rusia, que ve como su influencia se va reduciendo a medida que pasan los años. De hecho, en el 2012, Ucrania establece relaciones comerciales y de asociación política con la Unión Europea; no obstante, cuando todo parecía cerrado, el presidente prorruso por aquel entonces, Víktor Yanukóvick, retrocedió y no se llegó a firmar dicho acuerdo, lo que dio lugar al conocido movimiento de Euromaidán a finales del 2013.

Crimea.

Revueltas del 2014 y anexión de Crimea

Comienzan así numerosas revueltas en Kiev y que, con el tiempo, se van expandiendo al resto del país. Sus consignas son las de retomar el diálogo con la UE y alejarse de Rusia. Estas manifestaciones, cada vez más apoyadas por la población, acaban forzando a Yanukóvick a exiliarse. Al mismo tiempo y en medio de este desconcierto vuelve a cobrar importancia la región de Crimea que, como habíamos mencionado antes, pertenecía a Ucrania, a pesar de que Rusia mantiene un gran destacamento militar al sur de este enclave y desea reincorporarlo a su territorio.

Aprovechando las revueltas, Rusia se anexiona la región de Crimea, clave para el gobierno de Putin ya que su control otorga una salida al Mar Negro. La incorporación de soldados rusos entre las milicias separatistas generará un gran malestar en Occidente, que se mantendrá hasta el estallido de la guerra. Finalmente se hace con el control y convoca un referéndum ilegal de pertenencia, donde sale como resultado la integración en Rusia. Se dan lugar numerosas manifestaciones y sanciones económicas que, sin embargo, no lograron detener a Putin.

Militar en Ucrania.

Regiones del Donbass

Al mismo tiempo, se mantienen los enfrentamientos entre los ciudadanos prorrusos y proucranianos, especialmente en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que han dejado ya miles de fallecidos y heridos. Por tanto, se rompen los Acuerdos de Minsk, establecidos en el año 2015 (firmados oficialmente, aunque sin llegar a ser respetados) cuyo objetivo eran rebajar las tensiones en el Donbass. Rusia negó cualquier implicación en esta "guerra civil", pero habría dado apoyo armamentístico, soldados, donaciones económicas e, incluso, vacunas contra la Covid-19 a estas guerrillas. El objetivo en estos dos territorios es el de forzar su independencia como estados soberanos para permitir que Rusia pueda acudir a una petición de ayuda en contra del país del que se independizan, Ucrania. Algo que actualmente está ocurriendo. Además, defienden que gran parte de la población de estas regiones es rusoparlante y guardan más vínculos históricos con Rusia que con Ucrania.

Ucrania.

¿Qué intereses geopolíticos hay detrás del conflicto?

Se trata de algo más que de una "simple" expansión territorial. Actualmente, Rusia es uno de los principales países exportadores de gas. En torno al 40% del gas empleado en los hogares europeos proviene de allí y para que pueda llegar a la Europa continental deben hacerlo a través de gaseoductos ubicados en Ucrania, pagando evidentemente un precio por ello. Un hecho que se podría acabar si Ucrania se convierte en una región más de Rusia.

La otra razón que ha ofrecido en numerosas ocasiones el Kremlin es la de salvaguardar la seguridad nacional del país frenando el avance de la OTAN en países limítrofes y regresar a la configuración que había en la década de los 90, esto es, tener estados que sirvan como "tapón" entre la OTAN y la frontera con Rusia.

Actualmente

Ahora mismo, con Ucrania tratando de defenderse a toda costa, está por ver como se desarrollará el conflicto y que repercusiones tendrá a nivel político, económico y social no solo en el país, sino en el mundo entero. De momento, las bolsas de todo el mundo se han derrumbado y el precio del petróleo supera los 100 dólares. La ONU ya ha condenado la invasión y ha defendido el camino de vuelta hacia el diálogo. Se espera además fuertes sanciones económicas hacia Rusia, sin descartar una posible respuesta militar por parte de la OTAN. Mientras, Rusia avanza imparable, con combates a lo largo de todo el pais, incluyendo ciudades principales y la zona de exclusión de Chernobil. No se descarta que el ejército ruso llegue a Kiev en los próximos días.