Quién es Fermín López: el joven canterano del FC Barcelona.

El FC Barcelona continúa promoviendo regularmente a jugadores de su cantera que se establecen en el primer equipo o al menos destacan en actuaciones notables bajo la dirección de Xavi Hernández.

El protagonista del verano de 2023 fue Fermín López, un talentoso canterano azulgrana que deslumbró en la victoria del Barcelona en un Clásico amistoso celebrado en Estados Unidos.

El mediapunta anotó el segundo gol contra el Real Madrid con un espectacular disparo desde fuera del área y proporcionó la asistencia para el tercer gol a Ferran Torres, tras una brillante maniobra en la zona de tres cuartos del campo.

Fermín López hizo su debut en un partido oficial contra el Villarreal en la temporada de La Liga 2023/24 y marcó un gol en su segundo encuentro ante el Mallorca.

Inicios

Fermín López Marín, originario de El Campillo, un pequeño pueblo de Huelva con poco más de 2000 habitantes, comenzó su carrera futbolística cerca de su hogar, en las categorías juveniles del Real Betis. A la edad de 9 años, en 2012, se unió al Betis, donde permaneció hasta 2016, cuando el Barcelona lo fichó para su cantera, mientras aún estaba en la categoría cadete.

Linares

En 2022, dio el salto al fútbol profesional y el Barcelona decidió extender su contrato hasta 2024, cediéndolo al Linares en la Primera RFEF para garantizarle más tiempo de juego que el que podría obtener en el Barcelona B.

En el Linares, Fermín López demostró su valía con 12 goles y 4 asistencias en 40 partidos disputados. El equipo tuvo un destacado desempeño en la Copa del Rey, llegando a los dieciseisavos de final y compitiendo durante gran parte de la temporada por un puesto en los playoffs de ascenso.

Características del jugador

Fermín, diestro y con una altura cercana a 1,80 metros, se desenvuelve principalmente como mediapunta o interior, aunque también puede desempeñarse como extremo izquierdo utilizando su pierna menos hábil.

Su entrenador, Xavi Hernández, lo describe como un futbolista talentoso con una gran capacidad para ofrecer el último pase, un dominio excepcional de ambas piernas y versatilidad en diferentes posiciones. Xavi destaca su personalidad, ambición y deseo de tener minutos de juego, afirmando que se los merece.

Fermín López ha vivido un sueño en la pretemporada y anhela tener la oportunidad de forjar una carrera como jugador del Barcelona. En sus propias palabras: "Estoy viviendo un sueño. No puedo creer lo que ha sucedido. Debo seguir trabajando. Xavi y mis compañeros me felicitaron. Todavía no termino de asimilarlo. Hice lo que pude. Hablé con mi familia". Su nombre ya se ha destacado y se ha convertido en una figura a seguir de cerca.