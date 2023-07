Truco para Tik Tok: Cómo elegir canciones que han utilizado otras personas.

Tik Tok.

Hay que admitir que TikTok ofrece una amplia gama de opciones y funciones. Esta red social ha creado una plataforma llena de posibilidades, no solo en términos de configuración de nuestro perfil personal, sino también en cuanto a la diversidad de contenidos que se pueden crear. Desde dúos hasta reacciones, pasando por vídeos de diferentes duraciones y efectos, e incluso el popular doblaje con Lip Sync.

Sin embargo, a veces desconocemos o no dominamos al 100% todas estas posibilidades. Por suerte, la aplicación ofrece ayuda al permitirnos inspirarnos en las ideas de otras personas.

Una función muy útil es la capacidad de utilizar una canción que hayamos escuchado en un TikTok de alguien a quien seguimos, o incluso de alguien a quien no seguimos pero nos gustó su contenido.

El procedimiento es muy sencillo y solo requiere unos pocos toques en la pantalla, lo cual nos brinda una amplia selección de pistas musicales para hacer nuestras creaciones aún más variadas. ¡Adelante, inténtalo!

Aprende a utilizar las canciones de otros usuarios en TikTok.

Si pasas mucho tiempo viendo TikToks y a menudo te gustaría utilizar las canciones que suenan en ellos, te alegrará saber que es algo muy sencillo de hacer y no tiene ningún misterio. Sin embargo, esta opción no es conocida por todos los usuarios, especialmente aquellos que son nuevos en la plataforma, por lo tanto, no está de más recordar los pasos a seguir aquí:

Mientras estás viendo el TikTok de alguien y te gusta la música, fíjate en la columna de iconos que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. En la esquina inferior derecha, verás un icono con una imagen en miniatura de la canción. Toca ese icono. Se abrirá una página con información sobre la canción y una lista de publicaciones que también la han utilizado. En la parte inferior de la página, encontrarás un botón rojo que dice "Usar este sonido". Toca ese botón. Serás llevado directamente a la pantalla de grabación, con la canción cargada y lista para ser utilizada. Procede como siempre para capturar lo que desees y publicarlo.

Siguiendo estos pasos, podrás aprovechar las canciones que te gustan en TikTok y utilizarlas en tus propias creaciones. ¡Diviértete explorando las posibilidades musicales de la plataforma!

Si deseas guardar una canción para usarla en otro momento, puedes seguir estos pasos:

En la ficha de la canción que te interese, encontrarás un botón blanco que dice "Añadir a Favoritos" (ubicado justo debajo de la información de la pista musical). Haz clic en él. La canción se agregará a tu lista de Favoritos, quedando guardada para su uso futuro. Cuando estés listo para grabar un TikTok, selecciona el símbolo "+" desde la pantalla principal y luego ve a la sección de Sonidos (ubicada en la parte superior de la pantalla). Verás dos pestañas: "Tendencias" y "Favoritos". Haz clic en la segunda opción. En esta sección, encontrarás las canciones que has guardado. Selecciona la que desees utilizar y añádela a tu TikTok.

¡Ahora estás listo para seguir publicando y creando TikToks con tus canciones favoritas!