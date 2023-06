El rey presidirá la entrega de despachos en la Academia General Militar junto a Leonor

La entrega de reales despachos en los centros militares se celebra normalmente durante la primera quincena de julio, y frecuentemente preside esos actos el rey.

La ceremonia que pone fin a la formación de los nuevos tenientes en la Academia General Militar, de Zaragoza, tendrá lugar el 7 de junio. Confidencial Digital ha podido saber que está previsto que Felipe VI presida esta entrega de despacho, y que lo haga junto a la princesa Leonor.

El 7 de julio tendrá lugar en la Academia General de Zaragoza, y Felipe VI estará acompañado de su hija Leonor.

El acto de ese día será el primer contacto directo de la princesa de Asturias con el centro docente militar donde comenzará su formación a partir del próximo 17 de agosto, y donde jurará bandera el 7 de octubre.

Con la obtención del empleo de teniente, se pone fin al periodo de enseñanza de formación de los alumnos de la Academia General Militar, y comienza la andadura profesional de los nuevos oficiales en diferentes unidades del Ejército de Tierra, en las que habrá que aplicar los valores, conocimientos y dotes de liderazgo adquiridos en la Academia.

Un acto muy apreciado por el rey

Estas entregas de despachos son muy queridas, de acuerdo con las referidas fuentes, por parte del propio rey, dado que le permiten tener un contacto próximo y directo con los nuevos oficiales y suboficiales de los Ejércitos.

“Este contacto a Felipe VI le resulta especialmente grato, no solo porque la Constitución establece que, en cuanto Jefe de Estado, también es el capitán general de los tres Ejércitos, sino porque él mismo siente que es un militar. No es una cuestión retórica o sentimental. Conviene no olvidar que ha recibido una recia instrucción en las tres academias de Tierra, Mar y Aire, como un cadete más”.

En su condición de cadete de la Academia General Militar, don Felipe recibió el despacho de Teniente de Infantería en este mismo patio da armas en julio de 1989.

Academias de oficiales y suboficiales

Cada año, el rey suele presidir varias entregas de despachos en las academias de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

Por ejemplo, en 2022 entregó los despachos en la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra (Talarn, Lérida); en la Academia Básica del Aire, también de suboficiales (La Virgen del Camino, León); y en la Escuela Naval Militar (Marín, Pontevedra), donde se forman los oficiales de la Armada.

Va así alternando distintos centros docentes militares de Tierra, Armada y Aire, y en alguna ocasión ha acudido a la Academia Central de la Defensa (Madrid), que agrupa las escuelas de oficiales y suboficiales de los Cuerpos Comunes: Sanidad, Música, Intervención, Jurídico...

Este año, don Felipe acudirá a la Academia General Militar, de Zaragoza, justo antes de la llegada de la princesa de Asturias.

Primeros días

De confirmarse finalmente la asistencia a la entrega de despachos, será para Leonor una primera visita antes de que el 17 de agosto se incorpore a la Academia General Militar, para comenzar con el resto de alumnos de ingreso directo la “Fase de Acogida, Orientación y Adaptación a la Vida Militar”, que dura dos semanas, hasta el 30 de agosto.

El 31, Leonor y el resto de compañeros de 1º iniciarán el “Módulo de Formación Militar Básica”, que se extiende hasta el 10 de septiembre.

Así comenzará la inmersión de la heredera de la Corona en las Fuerzas Armadas, que le llevará a obtener, en 2027, los despachos de los empleos de teniente del Cuerpo General del Ejército de Tierra, especialidad fundamental Infantería; de alférez de navío del Cuerpo General de la Armada; y de teniente del Cuerpo General del Ejército del Aire.

La princesa de Asturias iniciará sus estudios militares junto a más de 200 alumnos de Primer Curso de la academia de Zaragoza. Compartirá instalaciones con otros centenares de alumnos de los cursos superiores, y lo mismo ocurrirá en Marín y en San Javier.

Las fotografías

Hasta ahora, la hija mayor de los reyes se ha formado en entornos más protegidos: primero, en el Colegio de Santa María de los Rosales (en Aravaca, Madrid), y los dos últimos cursos en el UWC Atlantic College de Gales.

Durante su paso por esos centros educativos, apenas han trascendido algunas fotografías ‘robadas’, hechas sobre todo en el internado de Gales por otros alumnos. Pero han sido muy pocas, y han circulado de forma limitada, teniendo en cuenta también que aún es menor de edad.

La situación cambiará por completo a partir del 17 de agosto. Sin duda, Leonor pasará a ser la ‘alumna estrella’ de la Academia General Militar, y, después, en las academias de Marín y San Javier.

Cientos de compañeros con teléfono móvil

Como ha adelantado ECD, fuentes militares bien situadas en la estructura de las Fuerzas Armadas han reconocido que en los cuarteles generales de Tierra, Armada y Aire, y en sus respectivas academias de oficiales, se ha planteado la problemática que supondría que trascendiesen algunas instantáneas.

El asunto preocupa, sobre todo porque no se le encuentra una solución factible para poner coto a las imágenes que los alumnos, otros militares, e incluso los trabajadores civiles (personal de cocina, de limpieza, de mantenimiento) puedan tomar de la princesa Leonor durante sus años de estancia en las academias.

En el Ejército de Tierra, en la Armada y en el Ejército del Aire son conscientes del desafío que supone la presencia de la princesa de Asturias entre cientos de alumnos, ‘armados’ con un teléfono móvil con cámara de fotos y vídeo