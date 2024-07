El cuervo: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una película de terror de superhéroes y remake de la película de 1994 The Crow, protagonizada por el desventurado Brandon Lee, basada en la novela gráfica del mismo nombre de James O'Barr.

Eric Draven (Bill Skarsgård) vive con Shelley Webster (FKA Twigs), su compañera de vida y alma gemela, de quien está perdidamente enamorado.

Pero cuando Eric es testigo de su brutal asesinato y observa cómo unos extraños los asesinan a ella y a él, las cosas toman un giro dramático e inesperado.

Suspendido entre la vida y la muerte, Eric regresa de entre los muertos.

Ahora tiene un objetivo: llevar a cabo su sangrienta venganza, porque no descansará hasta vengar el asesinato de Shelley.

Dotado de habilidades sobrenaturales, Eric puede resistir flechas, disparos y puñaladas.

Entonces el villano se embarca en un oscuro camino de violencia brutal para vengar la muerte de Shelley a manos de sus misteriosos asesinos.

Y cuando los encuentre, matará a todos y cada uno de ellos.

Lo que sentía no era ira sino amor, un amor inmortal.

Reparto

Bill Skarsgard

FKA Twigs

Danny Huston

Laura Birn

Jordan Bolger

Sami Bouajila

Isabella Wei

David Bowles

Actores más conocidos

Bill Skarsgård nació el 9 de agosto de 1990 en Suecia y proviene de una familia de actores.

Su padre, Stellan Skarsgård, es un actor famoso que ha aparecido en muchas películas y sus hermanos también trabajan en la industria cinematográfica. Esto le dio a Bill una base sólida en el mundo de la actuación desde una edad temprana.

Su papel más icónico es sin duda el de Pennywise en It (2017) y su secuela It, Chapter Two (2019).

La forma en que capturó la esencia de este personaje, combinando amenaza y carisma extraño, lo ha convertido en una figura icónica del cine de terror moderno. Su actuación es tan impresionante que mucha gente lo considera uno de los mejores villanos del cine moderno.

Además, Bill también demostró su versatilidad como actor en otros proyectos.

En la serie Castle Rock, basada en el universo de Stephen King, interpreta a un personaje complejo y lleno de matices.

También protagonizó The Devil All the Time (2020), donde compartió pantalla con grandes actores como Tom Holland y Robert Pattinson, demostrando que puede adaptarse a muchos géneros y estilos diferentes.

David Bowles es un escritor y traductor estadounidense conocido por su trabajo sobre literatura juvenil y sus contribuciones a la literatura latina. Nació el 2 de septiembre de 1974 y es autor de numerosos libros sobre temas como identidad, cultura y patrimonio. Su trabajo a menudo se centra en la experiencia latina en los Estados Unidos y explora cuestiones de pertenencia y diversidad.

Uno de sus libros más famosos es The Smoking Mirror, una novela para adultos jóvenes que combina elementos de la mitología local con narraciones contemporáneas. Además, Bowles también tradujo obras literarias del español al inglés, lo que ayudó a ampliar el acceso a la literatura latinoamericana.

Bowles también es conocido por su trabajo en literatura y educación, enfatizando la importancia de historias diversas y representativas.

Su énfasis en crear personajes auténticos y conexiones culturales atrajo a muchos lectores jóvenes.

Isabella Wei es una talentosa actriz y modelo reconocida en la industria del entretenimiento.

Nacida el 22 de diciembre de 2003 en China, Isabella se mudó a Estados Unidos y comenzó su carrera como actriz. Es conocida por participar en dramas televisivos y películas, donde mostró su versatilidad y habilidades actorales.

Una de sus apariciones más notables fue en la serie de televisión The Terrible Dr. Wong, en la que jugó un papel importante que le ayudó a mostrar su talento.

Además, Isabella ha trabajado en proyectos que resaltan temas de diversidad y representación, convirtiéndola en una figura relevante para el público joven.

Además de su carrera como actriz, Isabella también está activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida diaria e interactúa con sus seguidores.

Su enfoque profesional y dedicación a su arte la han convertido en una nueva figura en el mundo del entretenimiento.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 30 de agosto de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.