La función: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

En el apartamento, un hombre cruza la puerta y se encuentra con una mujer que, por alguna razón, le resulta familiar.

La frontera entre ficción y realidad desaparece en la red de emociones y posibilidades.

En este espacio liminal, la vida cotidiana y el deseo de algo más se entrelazan.

Como un espejo, la película refleja los límites morales del espectáculo.

En este punto, la vida real se convierte en una representación artificial y emerge la verdad. ¿Quiénes somos realmente?

¿Quiénes podríamos ser?

¿Existe una segunda oportunidad para cambiar nuestro destino final?

Este dispositivo aparentemente ficticio revela verdades sensibles que se encuentran en el corazón de la existencia.

Reparto

Luis Heras

Blanca Parés

Nuria Prims

Blanca Parés es una actriz española cuya carrera cinematográfica se distingue por su versatilidad y talento actoral. Ha estado en muchas películas diferentes a lo largo de los años, trabajando con muchos géneros y personajes diferentes. Su capacidad para asumir una variedad de roles le ha valido el reconocimiento público y de la crítica.

Sus actuaciones más notables incluyen apariciones en The Wound, donde demostró su capacidad para transmitir emociones complejas, y en la película Dumb and Stupid, donde su presencia en la pantalla dejó una impresión duradera en el público.

La carrera cinematográfica de Blanca Parés refleja su compromiso con la calidad artística y su capacidad para añadir profundidad a los personajes que interpreta.

Su aparición en la gran pantalla ha contribuido a enriquecer el cine español y dejó una importante huella en la industria cinematográfica.

Nuria Prims es una actriz española que puede presumir de una destacada trayectoria cinematográfica.

Apareció en varias películas a lo largo de su carrera, demostrando su talento y versatilidad como intérprete.

Sus papeles más notables incluyen papeles en películas como 10,000 Nights to Nowhere y Summer of 1993.

Su presencia en la gran pantalla obtuvo un gran reconocimiento de la crítica y contribuyó a enriquecer el cine español.

Su capacidad para dar vida a personajes complejos y emocionales la ha convertido en una actriz respetada en la industria cinematográfica.

La trayectoria cinematográfica de Nuria Prims refleja su dedicación al arte de la interpretación y su participación en importantes proyectos cinematográficos. Su participación en muy diversas películas ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 5 de abril. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.