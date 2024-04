Rivales: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

El sueño de Tashi siempre ha sido dedicarse al tenis y convertirse en una jugadora de talla mundial en este deporte. Sin embargo, su destino y sus habilidades no querían que esto sucediera. Ahora, cuando sus aspiraciones están lejos, trabaja como entrenadora para su marido Art.La carrera de mi marido como jugador dejaba mucho que desear, incluso se le podría llamar mediocre. Pero las habilidades de Tasha lo ayudaron a convertirse en campeón de Grand Slam.Ahora, con la carrera de su marido en crisis, lo inscribe en el Torneo Callenger y debe enfrentar su pasado.

Reparto

Zendaya (Tashi Duncan)

Josh O´Connor (Patrick Zweig)

Mike Faist (Art Donalson)

Faith Fay (Spectator)

Actores más conocidos

Zendaya comenzó su carrera en el entretenimiento como estrella de Disney Channel en Shake It Up, donde mostró sus habilidades de baile y actuación.A partir de ahí, pudo ampliar sus horizontes creativos, protagonizando películas como Spider-Man: Homecoming y The Greatest Showman, que demostraron aún más su talento como actor.Pero fue su papel en la serie Euphoria de HBO lo que la convirtió en una actriz versátil con un rango emocional impresionante.Su audaz y conmovedora actuación en la serie recibió elogios tanto de la crítica como del público.

Josh O'Connor es un actor británico reconocido por su papel decisivo como el Príncipe Carlos en la exitosa serie de Netflix "The Crown".Su capacidad para transmitir la complejidad y las luchas internas de un personaje real fue elogiada tanto por la crítica como por el público, lo que le valió un Globo de Oro por su destacada actuación.Además de su papel en The Crown, Josh también mostró su versatilidad como actor en otros trabajos. Su capacidad para asumir una amplia variedad de papeles y darle vida a los personajes lo ha convertido en una figura destacada de la actuación contemporánea.

Mike Feist es un talentoso actor y cantante conocido por sus destacadas actuaciones en el escenario musical de Broadway.Se hizo famoso por su papel del problemático Connor Murphy en el exitoso musical "Dear Evan Hansen", que le valió elogios de la crítica y del público.Además de su trabajo en Broadway, Mike también participa activamente en la industria cinematográfica, participando en producciones de cine y televisión.Su versatilidad como intérprete le permite probar suerte en una variedad de roles, demostrando su capacidad para dar vida a los personajes de una manera realista y conmovedora.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 26 de abril. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.