The Palace: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

La noche del 31 de diciembre de 1999, en los albores del nuevo milenio, los destinos de varios huéspedes y empleados de un hotel en los Alpes suizos se cruzan. El Hotel Palace es un encantador castillo construido a principios del siglo XX, ubicado en medio de un valle cubierto de nieve en Suiza.

Cada año recibe a huéspedes adinerados de todo el mundo en este ambiente gótico de cuento de hadas.

En la Nochebuena de 2000, todos se reunieron para un evento especial. Hansueli (Oliver Masucci), el director del hotel, controla al personal antes de que lleguen los huéspedes y advierte que, aunque este será el comienzo de un nuevo milenio, no será el fin del mundo.

Pero en realidad, debido a los caprichos y rarezas de los huéspedes del hotel, pronto estallará la guerra.

Reparto

Fanny Ardant (The Marquise)

John Cleese (Arthur William)

Oliver Masucci (Hansueli)

Mickey Rourke (Bill Crush)

Milan Peschel (Caspar Tell)

Bronwyn James (Magnolia)

Luca Barbareschi (Bongo)

Fortunato Cerlino (Tonino)

Actores más conocidos

Fanny Ardant es una famosa actriz francesa que conquistó al público con su elegancia, talento y presencia en la pantalla.

Ardan nació el 22 de marzo de 1949 en Saumur, Francia.

Es conocida por sus papeles en exitosas películas francesas.

A lo largo de su carrera, Fanny ha trabajado con directores famosos y desempeñado una variedad de papeles, demostrando su versatilidad como actriz.

Su estilo refinado y su capacidad para transmitir emociones complejas lo han convertido en una figura icónica del cine francés.

John Cleese es un actor, comediante y escritor inglés, conocido como uno de los fundadores del legendario grupo de comedia británico Monty Python.

Cleese nació el 27 de octubre de 1939 en Weston-super-Mare, Inglaterra.

Con su ingenio, humor absurdo y talento actoral, dejó una huella imborrable en el mundo de la comedia.

Además de su trabajo con Monty Python, donde co-creó y protagonizó programas de televisión y películas icónicos como Monty Python and the Holy Grail y Life of Brian, Cleese también tiene una exitosa carrera en solitario.

Actuó y escribió para series de televisión populares como Fawlty Towers y apareció en muchas películas, tanto comedias como producciones más serias.

Oliver Masucci es un talentoso actor alemán conocido por sus destacados papeles en cine y televisión.

Masucci nació el 6 de diciembre de 1968 en Stuttgart y es apreciado por su versatilidad y capacidad para retratar una variedad de personajes con profundidad y realismo.

Uno de los papeles más reconocidos de Oliver Masucci fue en la serie alemana Dark, en la que interpretó al inspector Clausen.

La serie de detectives de ciencia ficción se convirtió en un éxito internacional y ayudó a consolidar la reputación de Masucci como uno de los actores más talentosos de Alemania.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 26 de abril. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.