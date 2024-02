Cayetano Martínez de Irujo evita hablar de Genoveva Casanova

Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido este miércoles ante las cámaras en la entrega de los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía 2024 con motivo del Día de Andalucía y lo cierto es que ha vivido un momento de lo más complicado al ver como su hermana Eugenia le retiraba el saludo.

Minutos más tarde de este desagradable momento, Cayetano ha atendido a la prensa y, al ver que acudía a este evento sin Bárbara Mirján, se mostraba molesto al preguntarle por cómo está su relación con la joven.

"Es que yo a eso no voy a contestar nunca más".

El jinete tampoco ha aclarado si han emprendido ya medidas legales contra todos aquellos que hablaron acerca de su exmujer, Genoveva Casanova, quien permanece todavía desaparecida del foco mediático.

"No, si yo no me enfado. Simplemente de mi vida personal y de todo lo que suceda, creo que ya es bastante. Vamos a dejarlo ahí".

El hijo de la Duquesa de Alba no ha querido perderse las Medallas de Andalucía y recordaba a su madre en el día de su cumpleaños.

"Me recuerda mucho cuando le dieron la medalla a mi madre y desde entonces intento venir porque es un día importante para los premiados, para los condecorados y para Andalucía".

De esta manera, parece que no está siendo una etapa fácil para Cayetano que, a sus problemas personales por todas las polémicas que ha tenido ahora Genoveva Casanova y los rumores de crisis con Bárbara, se le suma este desplante por parte de su hermana Eugenia.