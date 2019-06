¿Dónde realizar un buen curso de inglés en Barcelona?

Desde hace ya algunos años, el idioma se ha convertido en una parte fundamental de nuestro día a día. Tanto es así, que son muchos los trabajos que exigen como requisito el tener un buen nivel de idiomas. Asimismo, para la realización de estudios universitarios es necesario contar con esta titulación. Esto hace que muchas personas se planteen hacer cursos de idiomas.

Ante la decisión de qué idioma practicar, el inglés sigue siendo la lengua con mayor repercusión y la más estudiada. Por eso, hoy en día, existen multitud de academias donde poder estudiar inglés.

Si buscamos cursos de inglés en Barcelona, sería interesante saber que una de estas academias es Symdiagonal.Todos los profesores que imparten las clases son nativos de Irlanda, Reino Unido, EEUU y Australia. Esto permite que el alumno escuche diferentes acentos y no se centre en el habla de un único profesor.

Esta academia de inglés cuenta con un horario muy flexible, de 9.00 a 21.00 todos los días, excepto los viernes de 9.00 a 20.00h. Esto permite que los estudiantes puedan ir a clase a diferentes horas y puedan combinarlas con otros estudios o con el trabajo. De igual manera, si el alumno algún día no puede acudir a clase también ofrecen la posibilidad de poder recuperarla.

Symdiagonal ofrece diferentes tipos de cursos como son los cursos de inglés en grupo, cursos de inglés one to one/two, cursos intensivos, para empresas… También, si lo deseamos, pueden prepararnos para exámenes oficiales.

Los cursos de inglés en grupo tienen como principal objetivo la práctica, es decir, se basan en cursos donde principalmente se mantienen conversaciones para mejorar la fluidez y la pronunciación. Suelen comenzar en septiembre y finalizar en julio. Para ello, en función de nuestro nivel de idioma, nos asignarán un grupo y un horario determinado.

Estos cursos suelen estar formado por un máximo de 8 personas y el alumno tiene la opción de poder elegir asistir a dos o cuatro clases por semana, según le convenga.

Por otro lado, si preferimos dar clases privadas de inglés, existe la opción de hacer un curso de inglés one to one/two. Las clases one to one son clases privadas en las que el profesor le imparte las clases a un único alumno mientras que, las clases one to two, son clases semiprivadas de dos alumnos. Los cursos se suelen ofrecer en packs con un máximo de 5 horas a la semana, recomendándose no dar más de una hora al día debido a la intensidad de las clases.

Tanto los cursos privados como semiprivados se adaptan a las necesidades de cada persona. Esto quiere decir que pueden tratarse de clases para preparar una entrevista de trabajo o un examen oficial, por ejemplo.

La academia ofrece la posibilidad de asistir a un periodo de prueba durante una semana para así comprobar si la metodología cumple con nuestras expectativas.

En definitiva, debido a la gran importancia que ha ido adquiriendo el aprendizaje de lenguas extranjeras, es necesario que recurramos a diferentes cursos y academias donde nos puedan formar correctamente, y en Symdiagonal puedes encontrar y adaptar el método que necesitas.