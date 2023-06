El canal anónimo de denuncias de Defensa anima a descargar un navegador más seguro que permite entrar en la Dark Web

Militares del Ejército de Tierra.

Los militares ya pueden enviar denuncias al canal interno y confidencial que ha abierto el Ministerio de Defensa para recibir avisos sobre presuntas irregularidades e infracciones penales y administrativas en su estructura.

Confidencial Digital ya contó hace unos días que el departamento que dirige Margarita Robles había habilitado en su página web una pestaña, “Canal Interno Información”, que era la puerta de entrada a un sistema de recepción de denuncias anónimas sobre supuestos casos de corrupción en el ministerio, incluidas las Fuerzas Armadas.

El sistema incluye dos vías para que militares o civiles destinados en el Ministerio de Defensa o en alguna unidad militares envíen sus denuncias. La primera es “una aplicación informática que cumple con los criterios de confidencialidad de la información y la protección de datos”, y la segunda es una dirección de correo postal.

A principios de junio, ambas vías aún estaba en la fase de “pendiente de la activación del sistema”. Pero este lunes 12 de junio ya se habían activado esas dos vías.

Los militares o civiles que quieran enviar por correo postal denuncias de presunta corrupción en el Ministerio de Defensa, las tendrán que enviar al edificio de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos.

Esta escuela se integra en la Academia Central de la Defensa, ubicada en Madrid y donde se forman los oficiales de los Cuerpos Comunes.

El responsable de todo este Sistema interno de información del Ministerio de Defensa es un oficial del Cuerpo Jurídico Militar, el coronel auditor Manuel María Colás Gómez de Barreda. Eso puede explicar que la dirección de envío esté en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos.

Software libre de GlobaLeaks

La otra vía para enviar denuncias anónimas es una página web (“una aplicación informática que cumple con los criterios de confidencialidad de la información y la protección de datos”), que ahora ya está activa.

Al pinchar en el enlace, se abre una pestaña con una página creada según el software de GlobaLeaks. Se trata de un software de código abierto, desarrollado por Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, una organización no gubernamental italiana dedicada a la neutralidad de internet, la protección de datos, el anonimato...

El Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights ofrece este software para que cualquier organización lo adopte y lo utilice para crear canales de denuncias anónimas y confidenciales. Se basa en garantizar que los datos y documentos que se envían por este sistema no se almacenan en el mismo.

Para proteger mejor la identidad

Nada más acceder al nuevo canal interno del Ministerio de Defensa, en la parte superior de la página aparece una “Advertencia”.

Ahí se indica: “Para proteger mejor su identidad, le aconsejamos que visite este sitio web utilizando el navegador Tor”.

Canal interno de denuncias del Ministerio de Defensa.

E incluye un enlace a torproject.org, donde se puede descargar Tor en diferentes versiones para Windows, macOS, Linux y Android. El lema que se puede leer en la página de descarga es “Protéjase contra el seguimiento, la vigilancia y la censura”.

Un navegador que dificulta el rastreo

Tor Browser es un navegador especial, que ofrece algunas diferencias frente a navegadores tradicionales como Google Chrome y Mozilla Firefox, por ejemplo.

Este navegador de Tor da acceso a una Darknet, es decir, una red que no está comúnmente accesible desde navegadores tradicionales y buscadores como Google, Yahoo y Bing.

El sistema de Tor dificulta que alguien identifique la IP de un ordenador cuando accede a una web, porque llega a esa web saltando a través de una serie de nodos aleatorios.

Eso consigue que la navegación a través de Tor dificulte el rastreo. Por eso se considera que Tor permite un mayor anonimato para alguien que quiera navegar por Internet dejando menos rastro, ya que en teoría el servidor que recibe su visita no conoce la IP de ese equipo.

Para la aplicación informática que ha creado el Ministerio de Defensa, se recomienda descargar Tor y así dar mayores garantías al denunciante de que ni siquiera se podrá rastrear desde qué ordenador ha enviado su denuncia, si quiere que sea anónima.

Una vez descargado Tor, el usuario tendría que pegar en ese navegador una dirección que termina en .onion (no en .es o .com), un dominio habitual en la darknet a la que da acceso Tor.

De forma que Tor permite navegar por páginas web normales, eso sí, que cargan mucho más lento, y por otras que no son accesibles a un usuario con los navegadores y buscadores más habituales.

Quien se descargue Tor para enviar su denuncia al Ministerio de Defensa puede hacerlo para así tratar de garantizar aún más su anonimato, aunque el departamento de Margarita Robles se compromete a respetar el anonimato y la confidencialidad de quienes le hagan llegar denuncias por este nuevo canal interno.

Pero también abre la vía a que estas personas puedan acceder a páginas de la Darkweb. Eso no significa que todas sean peligrosas, pero sí que dan acceso a foros y páginas con contenido que sí pueden serlo, sobre todo para un usuario no experto.

En algunos de estos sitios se llevan a cabo transacciones de venta de drogas, de armas, de órganos, contratación de sicarios, intercambio de pornografía infantil... Pero redes como Tor y otras no sólo dan acceso a este tipo de contenidos o foros más turbios, sino a otros muchos contenidos que no suponen ningún problema legal.

Protección frente a Tor

Expertos consultados por ECD apuntan que el hecho de que permita ocultar el origen de la transmisión vía Internet provoca que muchos ciberdelincuentes utilicen la red Tor, por ejemplo para lanzar campañas de spam y phising.

Esta práctica tiene su consecuencia, y es que la mayoría de las organizaciones rechazan en sus páginas web las transmisiones que procedan de direcciones IP ocultas tras nodos Tor. Lo hacen gracias a los Firewall con que se protegen.

De ahí que la navegación anónima con el navegador de Tor no permita en ocasiones acceder a ciertas páginas.

Por tanto, la página del Ministerio de Defensa que recibirá estas denuncias anónimas, y que recomienda hacerlo con un navegador Tor, tendrá que levantar esas protecciones Firewall que rechazan las visitas desde nodos Tor.

Se entiende que Defensa usará un servidor específico para esta misión, que estará aislado y de esta forma no supondrá una vulnerabilidad por la que se puedan colar ciberatacantes a toda la red del ministerio. Puede ser un riesgo, pero es necesario para aumentar la garantía del anonimato y dar confianza a quienes quieran denunciar, que en general podrían desconfiar ante la estructura jerarquizada de las Fuerzas Armadas.

Descripción del asunto con detalle

Se acceda mediante el navegador de Tor o con cualquier otro, el canal interno de denuncias del Ministerio de Defensa incluye una página web con un formulario donde registrar la denuncia.

En primer lugar, se ofrece un espacio de hasta 3.000 caracteres donde se debe describir con detalle el asunto, la supuesta irregularidad, delito o infracción que se quiere notificar. “Esta información es esencial para el análisis de su denuncia, por lo que se ruega sea lo más preciso posible”, solicita Defensa, eso sí, limitado a 3.000 caracteres.

A continuación se requiere especificar dónde se han producido los hechos denunciados.

Incluso se pide acotar los hechos en el tiempo, con una fecha de inicio y una de final.

El siguiente paso es indicar quién o quiénes son los denunciados.

Canal interno de denuncias del Ministerio de Defensa.

¿Hay riesgo inmediato para una persona?

Esta aplicación informática requiere también que se concrete si el denunciante “actúa en nombre propio o en representación de terceros”, y que se explique de qué manera está él mismo involucrado en el asunto.

Defensa también quiere saber si “ha comunicado los hechos a otras personas u organismos”, y en caso afirmativo, a quién se han comunicado.

Un campo llamativo a rellenar en este formulario es el que pregunta “¿Requiere su denuncia acción inmediata por existir riesgo para su persona o para terceros?”, que sólo ofrece las respuestas “Sí” o “No”, sin más detalles.

La página permite subir archivos, documentos complementarios que sirvan para sustentar o desarrollar la denuncia.

La opción del anonimato

Como ya se indicó, el Ministerio de Defensa ofrece la posibilidad de que la denuncia sea anónima. Quien así lo desee, puede dejar en blanco la casilla de “Nombre y apellidos”.

De igual forma, da la opción de incluir un correo electrónico y una dirección postal para mantener el contacto: “Los campos relativos a datos personales facilitarán, si así lo desea, comunicaciones posteriores a los efectos de informarle del transcurso y resolución del trámite de su comunicación o de solicitarle información enviada para poder resolverla de la forma más adecuada”.

Si el denunciante sólo quiere hacer llegar la información y no desea saber nada más, ni mantener ningún contacto, puede hacerlo: basta con marcar la opción de que “No” desea mantener el contacto con el canal, y no indicar datos personales ni de contacto.

Al enviar la comunicación, el sistema indica un número de registro, como acuse de recibo.

Defensa indica que “este número le permitirá acceder a su comunicación, bien sea para aportar nueva información o documentación (las respuestas dadas al dar de alta su denuncia no se podrán modificar) o bien para conocer el estado de tramitación, por lo que conviene que lo anote para un uso posterior”.

Castigo por las represalias contra los denunciantes

Ya se contó en estas páginas que el Ministerio de Defensa asegura que “la confidencialidad” de los datos de quien haga llegar denuncias internas por este canal “está garantizada durante todo el proceso de gestión de la información presentada”.

Indica que “las personas que comuniquen o revelen infracciones previstas en ámbito de aplicación de la ley tendrán derecho a protección” siempre que concurran dos circunstancias.

La primera es que “tengan motivos razonables para pensar que la información referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun cuando no aporten pruebas concluyentes, y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de esta ley”.

La segunda circunstancia que se requiere para prestarles protección es “que la comunicación o revelación se haya realizado conforme a los requerimientos previstos en esta ley”.

No detalla a qué se refiere con “protección”, si va más allá de las advertencias que hace sobre los denunciados que, si por ejemplo son superiores de los denunciantes, pudieran pensar en vengarse mediante medidas de represalia.

Sí destaca Defensa que “la Ley prohíbe expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en ella”.

Por ello, avisa que “la adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes o las demás personas incluidas en el ámbito de protección establecido en el artículo 3 de la ley está catalogado como infracción muy grave” en el artículo 63 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La nueva ley castiga con multas económicas las represalias contra quienes realicen denuncias de irregularidades, pero también contra quienes presenten denuncias falsas. Las multas pueden llegar a 300.000 euros para personas físicas, y para personas jurídicas (como es el propio Ministerio de Defensa) van de 600.001 euros a 1 millón.