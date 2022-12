Defensa asegura que después de cinco meses aún no ha recibido el auto judicial que le insta a indemnizar a las víctimas de Hoyo de Manzanares

El Ministerio de Defensa opta, por segunda vez, por no responder a la pregunta de si tiene previsto iniciar los trámites para indemnizar a los familiares de los militares fallecidos, así como a los militares heridos, en el accidente mortal en una práctica de desactivación de explosivos en la Academia de Ingenieros, en Hoyo de Manzanares (Madrid) en febrero de 2011.

Después de 11 años de instrucción judicial, el Tribunal Militar Territorial Primero acordó en un auto del mes de junio el sobreseimiento definitivo del procedimiento.

Aunque tres heridos y la viuda de uno de los fallecidos habían reclamado que se depuraran responsabilidades de la cadena de mando, por permitir que se proporcionara a los desactivadores de explosivos material inútil y caducado, el tribunal aceptó la tesis de la juez instructora de decretar el sobreseimiento, “al no ser los hechos constitutivos de delito y, en todo caso, de haberlo habido, haberse extinguido la responsabilidad penal por su prescripción”.

Pese a no señalar a ningún responsable del accidente, el Tribunal Militar Territorial Primero sí concluyó que “de los hechos probados se infiere que los resultados que se produjeron a causa del accidente: muertes y lesiones, no debieron acaecer y, en ningún modo, a nuestro entender, tener los implicados deber de soportar dichas consecuencias, pudiendo ser calificadas de antijurídicas y atribuibles al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

Por eso apuntó en el auto que “pudieran estar dichos actos lesivos sujetos a la necesaria reparación patrimonial por la Administración”. Es decir, el Tribunal Militar Territorial Primero abrió la puerta a que el Ministerio de Defensa indemnice económicamente a los heridos y a las familias de los fallecidos en el accidente de Hoyo de Manzanares.

El tribunal dedujo testimonio de particulares para remitirlo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, “por si, a la vista de los hechos probados, considera pertinente iniciar los trámites legales pertinentes para la posible indemnización a las víctimas por los daños sufridos en el accidente investigado en la presente causa, por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración”.

Con estos párrafos, la justicia militar trasladó al Ministerio de Defensa la responsabilidad de determinar si debe pagar una indemnización económica a las familias de los cinco fallecidos y a los heridos en la explosión.

No lo estableció como una obligación, ni fijó unas cantidades ni condiciones concretas, pero sí pasó cierta presión al departamento de Margarita Robles, para que de alguna forma repare los daños sufridos por estos militares a causa de su trabajo en las Fuerzas Armadas.

Confidencial Digital ha podido comprobar que el asunto despertó el interés del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados.

Varios diputados de Vox -entre ellos, un teniente general, un general de División y un general de Brigada, todos retirados- preguntaron al Gobierno si “tiene previsto el Ministerio de Defensa iniciar o incoar los trámites legales necesarios al efecto de indemnizar a las víctimas y a los familiares de los fallecidos por los daños sufridos en el accidente investigado en la causa acaecido el 24 de febrero de 2011, por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en cumplimiento del Auto del Tribunal Militar Territorial Primero de 20 de junio de 2022 (Sumario Nº 11/04/21)”.

El Gobierno respondió por escrito el 24 de octubre: aseguró que “a día de la fecha, en el Ministerio de Defensa no ha tenido entrada el Auto del Tribunal Militar Territorial Primero de 20 de junio de 2022 (Sumario nº 11/04/21)”.

Ese grupo de diputados de Vox no quedó conforme con la respuesta. Registró de nuevo la misma pregunta el 10 de noviembre: volvió a plantear al Ministerio de Defensa si tenía previsto iniciar o incoar los trámites para indemnizar a las víctimas del accidente con explosivos en Hoyo de Manzanares.

La segunda respuesta del departamento que dirige Margarita Robles fue la misma que la primera. En la contestación, asegura que “a día de la fecha”, ya 23 de noviembre, “en el Ministerio de Defensa no ha tenido entrada el Auto del Tribunal Militar Territorial Primero de 20 de junio de 2022 (Sumario nº 11/04/21), al que se hace referencia en el primer párrafo de la Exposición de Motivos ‘indemnización por responsabilidad patrimonial de víctimas de accidente 24-02-2011’”.

Hay que recordar que el Tribunal Militar Territorial Primero dictó su auto el 20 de junio. Pasó todo el verano, y buena parte del otoño, y el Ministerio de Defensa asegura que no ha recibido el documento oficial con la decisión del tribunal de archivar la investigación, y sugerir al ministerio que pague una compensación económica a los afectados.

El 23 de noviembre, cuando Defensa contestó por segunda vez, habían pasado ya cinco meses desde que se dictó el auto.

En las dos respuestas parlamentarias, el ministerio ni da pistas sobre si ha iniciado o no los trámites para aprobar las indemnizaciones, escudándose en que “en el Ministerio de Defensa no ha tenido entrada el auto del Tribunal Militar Territorial Primero”, aunque ya esa respuesta parece indicar que no.

Varios heridos y familiares de fallecidos en la explosión de Hoyo de Manzanares presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pidieron al Supremo que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por si de los hechos probados se pudiera deducir una vulneración de la directiva europea sobre prevención de riesgos laborales, en este caso en el ámbito de las Fuerzas Armadas.