El embajador ruso fue excluido de los cursos para oficiales de las Fuerzas Armadas

La expulsión de 25 ciudadanos rusos con acreditación diplomática destinados en España, anunciada este martes por el ministro de Asuntos Exteriores al término del Consejo de Ministros, es una medida de impacto en las relaciones bilaterales entre España y Rusia.

Aunque estuvo encima de la mesa esa opción, el Gobierno de Pedro Sánchez finalmente no incluyó entre los expulsados a Yuri Korchagin, el embajador de Rusia en Madrid. Exteriores planteó esa opción, pero públicamente José Manuel Albares explicó que no se había llegado al extremo de expulsar al embajador, para “darle una oportunidad al diálogo” y no romper por completo los puentes diplomáticos entre amos países.

Confidencial Digital ha podido saber que desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, y ya en las semanas previas al inicio de la ofensiva y mientras subía la tensión entre Rusia y la OTAN, las actividades públicas del embajador ruso en España se han visto afectadas, y determinadas organizaciones y personas evitar reunirse o invitar al embajador o a otros representantes diplomáticos rusos.

Un ejemplo de esto sucedió en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). ECD ha podido confirmar, por distintas fuentes militares, que el CESEDEN no invitó este año a Yuri Korchagin a impartir conferencias a las que solía acudir todos los años.

El detalle no pasó desapercibido entre militares, que lo vieron una medida clara destinada a cortar contactos públicos entre las Fuerzas Armadas y la Embajada de Rusia en España.

Curso de ascenso a general

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional es el “principal centro docente militar conjunto” y “el órgano al que corresponde impartir cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional y otros estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado, así como los estudios militares de carácter conjunto que se determinen”.

En la sede del CESEDEN, en el Paseo de la Castellana, en Madrid, se organizan entre otros el “Curso de actualización para el desempeño de cometidos de oficial general” y el “Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas”.

Es habitual que los organizadores de ambos cursos inviten a embajadores y otros representantes extranjeros en España. Entre ellos, era habitual ver al embajador de Rusia en Madrid.

Las conferencias se solían celebren en febrero o marzo. Pero las fuentes consultadas coinciden en señalar que este año no se invitó a Yuri Korchagin.

Dos conferencias en 2021

El Curso de actualización para el desempeño de cometidos de oficial general lo siguen coroneles y capitanes de Navío seleccionados, que reciben “la adecuada capitación para desempeñar los cometidos de General o Almirante”. Es, por tanto, una formación que reciben los coroneles que aspiran a ascender a general de Brigada.

El embajador ruso acudió el 10 de febrero de 2021 al CESEDEN para impartir una conferencia en ese curso de ascenso a general. El mismo día también asistió Conrad Tribble, consejero adjunto a la embajada de Estados Unidos, dentro de un pequeño ciclo que se completó días después con el embajador chino, Wu Haitao.

Semanas después, Korchagin volvió a este centro docente militar de Madrid. El jefe de la legación diplomática rusa y la primera secretaria de la Embajada de Estados Unidos, Maureen McGovern, pronunciaron el 22 de marzo de 2021 sendas conferencias a los alumnos del XXII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Este otro curso permite “complementar la capacitación del militar de carrera para el desempeño de los cometidos de asesoramiento y apoyo a la alta dirección en los órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa y de los organismos internacionales de los que España forma parte, así como de los estados mayores específicos, conjuntos y combinados”.

A las ediciones de 2022 de ambos cursos, el embajador de Rusia en Madrid no fue invitado.

Por contra, este año se incluyó un panel sobre el conflicto de Ucrania, para los alumnos de dos cursos del CESEDEN: el de Estado Mayor y el Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Hay que señalar que la política, seguida por numerosas administraciones públicas, instituciones privadas y otras entidades, de evitar cualquier relación con los diplomáticos rusos provocó a principios de marzo una polémica en Gijón.

La alcaldesa tuvo que desmentir la información que circulaba sobre que el embajador ruso había sido invitado a inaugurar la “Semana Negra”, un festival literario.