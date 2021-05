Legalizada la plataforma de militares que protestó con pancartas ante un cuartel

‘MilitarES’, la entidad que firmaba las pancartas reivindicativas que aparecieron hace semanas ante la base de El Goloso, del Ejército de Tierra, ya ha formalizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas.

Últimas noticias

De esta forma, esta plataforma, ya asociación, se ha ‘legalizado’ ante el Ministerio de Defensa, tal y como ha comprobado Confidencial Digital. Se suma así a otras diez asociaciones militares ya existentes, algunas de reciente inscripción como ‘Tercios Viejos Españoles’ y ‘Militares Con Futuro’.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas establece que para poder ser un actor a tener en cuenta por el ministerio y contar con ciertas capacidades de actuación, las asociaciones profesionales deben inscribirse en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, órgano administrativo del Ministerio de Defensa adscrito a la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

El vídeo del día Baleares dice que hay que recuperar 200.000 trabajadores del turismo

Al inscribirse, los responsables de ‘MilitarES’ han tenido que depositar en el registro el acta fundacional, sus estatutos y una relación de promotores y de quiénes de ellos representan a la asociación. La inscripción de una asociación sólo la puede denegar la ministra de Defensa, mediante resolución motivada, “cuando el acta fundacional de la asociación o sus estatutos no se ajusten a los requisitos establecidos” en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación.

Entrada en el Consejo de Personal

Una vez ‘legalizada’ en Defensa, esta nueva asociación de militares tiene derecho a presentar al ministerio propuestas, emitir informes y dirigir solicitudes y sugerencias. También puede asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados, así como representarlos legítimamente ante los órganos competentes de las Administraciones Públicas, y recibir información del Ministerio de Defensa sobre régimen de personal, protección social y sobre cualquier otro asunto que favorezca la consecución de sus fines estatutarios.

En caso de que a finales de este año 2021 acreditase que cuenta como afiliados a un 1% del total de efectivos de las Fuerzas Armadas (por lo tanto, algo más de mil afiliados), ‘MilitarES’ accedería en 2022 al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), el órgano que reúne a los representantes de las asociaciones profesionales representativas y a los responsables del Ministerio de Defensa y de los ejércitos.

La ley también deja claro que las asociaciones profesionales pueden “realizar actividades sociales que favorezcan el ejercicio de la profesión, la deontología militar y la difusión de la cultura de seguridad y defensa”, pero lo que no pueden es “interferir en las decisiones de política de seguridad y defensa, en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y en el empleo de la fuerza”.

También están obligadas a “respetar el principio de neutralidad política y sindical”. No pueden incluir en su denominación ni en sus estatutos referencias políticas o ideológicas, no pueden tener carácter lucrativo y, sobre todo, no se les permite tener vinculación con organizaciones políticas o sindicales, realizar conjuntamente con ellas pronunciamientos públicos ni participar en sus reuniones o manifestaciones.

Pancarta ante un cuartel del Ejército de Tierra

ECD contó el pasado mes de marzo que en varios puntos de Madrid habían aparecido pancartas con mensajes reivindicativos relacionados con las Fuerzas Armadas, como “No a la Ley de Tropa y Marinería”.

Con ser esto novedosos, lo más llamativo fue que una de las pancartas apareció colgada en la barandilla de un puente que cruza sobre la M-607, justo delante de la entrada a la base de El Goloso.

Esta base, ubicada al noroeste de la ciudad de Madrid, acoge unidades del Ejército de Tierra como la Brigada “Guadarrama” XII, dotada con carros de combate Leopardo y vehículos de combate Pizarro.

La pancarta iba ‘firmada’: “MILITARES”, pero las letras de “MILITAR” en negro, y las “ES” del final con una franja roja, otra amarilla y otra roja, es decir, los colores de la bandera de España.

Otra pancarta igual apareció colgada en una pasarela peatonal que cruza la M-616, otra carretera que pasa justo al lado de la base y desde la que también se accede a esta instalación del Ejército.

El hecho de colocar pancartas, y difundir fotos de ello, junto a una instalación militar, supone un golpe de efecto muy notorio. Hay que recordar que la actividad de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas está muy limitada, no alcanza a lo que pueden hacer los sindicatos en una administración pública, y desde luego no se suelen ver pancartas reivindicativas.

De hecho, hay que señalar que las pancartas se colocaron de noche.

“Hartos de falsas promesas”

‘MilitarES’ se define en su perfil de Twitter como “Militares españoles luchando por sus derechos. Luchando por lo nuestro también te defendemos a ti”.

En sus primeros pasos en redes sociales difundieron esas fotos de una pancarta ante la base militar de El Goloso, pero también otra de una pancarta con el mismo mensaje en el Paseo de la Castellana, en Madrid, con el siguiente texto:

-- “Comienza un nuevo camino por nuestros derechos. Hartos de falsas promesas, de ser tratados como material defectuoso cuando cumplimos 45 años. Cada soldado es una piedra de la muralla que protege a España, por eso defendiendo nuestros derechos defendemos a todos los españoles”.

Contra las salidas a los 45 años

La principal reivindicación (o al menos la primera temporalmente) de “Militares” es la derogación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, que es la que establece que los militares temporales de la Escala de Tropa y Marinería deben abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

Desde ‘MilitarES’ confirmaron que sus objetivos iniciales son “reivindicar y luchar por nuestros derechos como militares, centrándonos en la oposición a la Ley de Tropa y Marinería profesional que nos deja a los soldados en la calle al cumplir los 45 años”.

Pero también van a dar la batalla por “unas condiciones laborales y salario dignos, que los informes de evaluación, el acceso a cursos formativos y de promoción esté motivado exclusivamente por los méritos propios y no a modo discrecional por parte de superiores y visibilizaremos la necesidad de acercamiento por parte de las Fuerzas Armadas a la población civil; una cultura de defensa que acerque nuestro trabajo al resto de la sociedad, sobre todo en los últimos tiempos que vivimos, donde los militares hemos sido fundamentales en la lucha contra el Covid, en incendios o en las grandes nevadas de Filomena”.