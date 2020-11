Black Friday 2020: lo que no te debes perder en hoteles

Los hoteles españoles agudizan su creatividad para ofrecer ventajas y descuentos a sus clientes ante estas circunstancias especiales. El confinamiento perimetral de distintas ciudades españolas y comunidades autónomas no es impedimento para disfrutar de hoteles urbanos y, sobre todo, de la oferta especial Black Friday hoteles y Cyber Monday hoteles.

Uno de estos grupos hoteleros es Barceló Hotel Group que ofrece a sus clientes su oferta especial para estos días especiales. Porque en noviembre, todos los días son exclusivos con Barceló Black Friday.

Desde el 2 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de descuentos especiales en hoteles y resorts en destinos irresistibles.

Servicio de telemedicina gratuito

Entre las ventajas que ofrecen los hoteles Barceló se encuentran hasta un 65% de descuento, servicio de telemedicina gratuito muy apropiado en las circunstancias sanitarias actuales y posibilidad de cancelaciones gratis.

“Nos tomamos muy seriamente la salud y bienestar de nuestros clientes por lo que la seguridad e higiene de nuestros hoteles han sido siempre una prioridad y somos reconocidos en esta materia entre los más exigentes en el sector”, explican desde la compañía.

Así, los Hoteles Black Friday 2020 Barceló han adaptado sus procesos de prevención e higiene para garantizar la máxima seguridad a los huéspedes, empleados y colaboradores en todos los centros hoteleros.

Para su estudio y desarrollo se ha constituido una Comisión Técnica cuyo objetivo es poder disfrutar con la máxima seguridad de las promociones Black Friday hoteles. El programa We care about you de Hoteles Barceló incluye un plan de medidas para disfrutar de la estancia con total tranquilidad.

Más de cien ofertas en Black Friday

Más de 100 ofertas en hoteles Black Friday brinda Barceló Hotel Group.

Por ejemplo, el Barceló Málaga de cuatro estrellas se ha posicionado como uno de los mejores y más modernos hoteles de negocios de España, gracias a su diseño vanguardista, sus altas prestaciones y su excelente ubicación en la ciudad de Málaga. Sus 221 amplias y modernas habitaciones están diseñadas siguiendo el nuevo concepto de habitación B-Room que convierten cada estancia en una singular experiencia.

También, el Barceló Sants de Barcelona, de cuatro estrellas, invita a un viaje único en un hotel futurista y de diseño moderno. Simula una estación orbital que permite disfrutar de un viaje espacial imaginario.

Disfrutar de la playa

Y para los que puedan viajar a las islas Canarias y disfrutar de la playa, una comunidad autónoma abierta perimetralmente, pueden complacerse en un maravilloso paraíso de clima tropical durante todo el año en el hotel Occidental Margaritas de cuatro estrellas, que se encuentra ubicado en Playa del Inglés, uno de los más populares centros turísticos al sur de la isla de Gran Canaria. Sus 489 modernas habitaciones y amplios apartamentos han sido pensados para conseguir que las vacaciones sean una grata e inolvidable experiencia llena de confort.

Otra comunidad autónoma no confinada, hasta el momento, es la valenciana. En Valencia, dentro de las ofertas hoteles black friday 2020 se puede disfrutar de un hotel que convive con la Ciudad de las Artes y las Ciencias: el Barceló Valencia, en el que se respira urbanismo y modernidad frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para ofrecer una experiencia única en la ciudad del Turia. Este hotel de 4 estrellas, con un total de 187 amplias y luminosas habitaciones, 10 de ellas Junior Suites y 2 Suites, permite disfrutar de todas las posibilidades de ocio y negocio de Valencia.

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2º cadena de España y la 31º más grande del mundo. Cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países.