Viajar a Vietnam y Camboya: requisitos para solicitar el visado

Desde que la pandemia ha finalizado, al menos de forma alarmante, los españoles viajan cada vez más. Tan es así, que se ha producido un gran aumento de solicitudes de visados para viajar por todo el mundo.

Dos de los países más solicitados son Vietnam y Camboya, ambos caracterizados por unos paisajes espectaculares y una cultura del sudeste asiático que atrae la curiosidad a muchos viajeros.

Vietnam: La Bahía de Halong

Según los turistas, uno de los paisajes naturales más impactantes y espectaculares del planeta se encuentra en Vietnam: se trata de la Bahía de Halong, también conocida como la Bahía del Dragón, un sorprendente archipiélago de pequeños islotes e islas (más de 2.000) en una extensión de más de 1500 km2 de agua.

Otra de las peculiaridades de esta Bahía es que muchas de estas islas albergan maravillosas cuevas ensu interior, preparadas para ofrecer a los turistas excursiones en peculiares barcas.

También, es muy llamativo conocer las aldeas flotantes dispersadas por toda la Bahía, flotando en aguas turquesas del mar, donde viven un buen número de habitantes. El viajero puede visitar estas aldeas en crucero, en balsas de bambú o en kayak.

La Bahía de Halong está considerada como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y actualmente forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Camboya: Lostemplos de Angkor

Viajar a Camboya.

Muchos turistas eligen la ruta Vietnam-Camboya en su viaje. Así como Vietnam cuenta con unos parajes naturales sorprendentes, Camboya se caracteriza principalmente por sus impresionantes templos, fundamentalmente, los templos de Angkor. Contemplar este lugar te transporta a culturas milenarias y si ves el amanecer, la experiencia es única.

En Camboya también se puede descansar en TonleSap, el lago más grande de Camboya y visitar famosos pueblos flotantes de la isla como KompongPhluk.Otros lugares que nonos podemos perder si viajamos a Camboya es el Parque Nacional de Phnom Kulen, la catarata Kulen, el río de los 1000 lingas y subir hasta la cima de la montaña para descubrir el famoso Buda reclinado.

Cómo solicitar el visado para viajar a Vietnam

Pero para que el viaje a Vietnam y Camboya sea maravilloso, debemos saber qué requisitos necesitamos para entrar a estos países.

Para viajar de vacaciones o por negocios a Vietnam es imprescindible solicitar un visado. Desde enero de 2018, los viajeros de nacionalidad española pueden solicitar el visado Vietnam de manera online, une visado que se comprueba y se concede antes de la salida. El procedimiento se puede realizar de manera sencilla por internet y el precio ronda unos 49,95 € por persona.

Las ventajas de realizar el visado online es que es más barato, fácil de solicitar y ahorra tiempo en el aeropuerto, en comparación con el antiguo visado que se debía solicitar a la llegada.

Sin embargo, los ciudadanos españoles no necesitan visado para Vietnam, siempre que su estancia no sea superior a 15 días y hagan una sola entrada en territorio vietnamita. No obstante, es muy conveniente llevarlo.

Periodo de validez

El periodo de validez de un visado en Vietnam de manera online es de 30 días. Para solicitar el visado, el viajero deberá haber reservado al menos un alojamiento e incluirlo en el formulario de solicitud además deindicar la fecha de entrada al rellenar el formulario.

Por lo tanto, antes de comenzar el viaje, el turista debe contar con el visado y tener su pasaporte en regla.

Cómo solicitar el visado en Camboya

La diferencia del visado en Camboya respecto al de Vietnam, es que entra en vigor en el momento en que se concede.

El visado para Camboya es un permiso de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores camboyano. Los turistas que deseen permanecer en el país menos de 30 días tienen la posibilidad de solicitarlo por internet rellenando un formulario y abonando 59,95 € por persona (también en caso de menores). También, se le solicitará que suba una foto de carné y un escaneo de su pasaporte.

De esta forma, los viajeros no tienen que concertar una cita en la embajada de París, ya que Camboya no tiene consulado ni embajada en España.

El visado para Camboya tiene un periodo de validez de 90 días y una estancia máxima de 30 días. El periodo de validez empieza en el momento en que la solicitud haya sido aprobada por el servicio de inmigración. Normalmente se produce dentro de un periodo de una semana.

Requisitos del visado

El visado Camboya se dirige a personas que quieren entrar en el país por vacaciones. Para ello, también el pasaporte con el que solicitó el visadodebe tener una validez mínima de 6 meses desde su llegada a Camboya. Además, es necesario llevar dos copias del visado impreso para Camboya: uno para la entrada y otro para la salida.

Aumento espectacular de las solicitudes de visado

El número de visados turísticos solicitados en enero ha aumentado de manera espectacular en comparación con hace un año, según fuentes consultadas por ECD.

Las cifras publicadas recientemente por una serie de aeropuertos muestran que, durante 2022, el número de vuelos siguió siendo inferior en un 19% a la situación anterior a la pandemia de coronavirus. Aun así, la agencia de visados e-Visado.es considera que el mes pasado se alcanzó un punto de inflexión. Basándose en el número de solicitudes de visado recibidas recientemente, la agencia espera que en 2023 las cifras de viaje vuelvan a la normalidad.