La falta de profesores de autoescuela, en vías de solucionarse: prevén la prueba final para julio

Examen práctico para conseguir el permiso de circulación tipo B.

El 21 de junio de 2021 la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó los aprobados definitivos del grupo XXII del curso de aptitud para profesores de formación vial, convocado en el 2019.

Hasta el momento, aún no se ha emitido ningún certificado más, es decir, desde hace más de un año y medio no hay nuevos profesores de autoescuela.

El sector lleva bastante tiempo avisando de este problema. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ya alertó a principios del año pasado que en España se necesitaban más de 3.000 profesores de autoescuela y expertos en seguridad vial. Desde entonces la situación no ha cambiado.

Cada año se abre una convocatoria en diciembre para que todas las personas que quieran, porque no hay límite de plazas, se presenten al curso de aptitud para profesores de formación vial organizado por la DGT.

El problema que sufren actualmente tanto las autoescuelas como los que quieren obtener el certificado de profesor desde hace más de un año es que las pruebas de la última parte del curso llevan paradas desde la edición XXIII, es decir, la convocatoria de 2020.

Aunque desde CNAE cuentan a Confidencial Digital que en estos momentos parece que ya empiezan a 'ver la luz al final del túnel'.

Fases de la convocatoria

Para poder entender el problema que a día de hoy se encuentra en vías de solución, según explica a Confidencial Digital la vicepresidenta económica de CNAE, Teresa Coll, es necesario conocer las diferentes fases de la convocatoria.

Ante todo, para poder acceder al curso tan sólo se necesita el graduado escolar.

Exceptuando la convocatoria XXVI, es decir, la de este año, el curso consta de tres fases (sin tener en cuenta la fase de inscripción): la fase previa de selección, la fase de enseñanza a distancia y la fase de formación presencial.

La fase previa de selección, que en está última convocatoria ya no está, consistía en hacer un examen tipo test similar al que se hace para obtener el permiso de conducir.

Una vez superado el examen, se pasa a la fase a distancia que tiene dos evaluaciones de nueve materias diferentes: normas y señales, seguridad vial, reglamentación de vehículos, seguro de automóviles, normativa de los permisos de conducción, normativa de las autoescuelas, pedagogía y psicología, mecánica y primeros auxilios.

En cada evaluación, tipo test, entra la mitad del temario de cada una de estas materias. En caso de superar la primera evaluación se pasa a la segunda.

Es un temario que cada persona prepara por su cuenta y Tráfico publica las fechas de ambas evaluaciones en su página oficial controlada por el Ministerio del Interior.

Para la convocatoria de este año, la primera evaluación será en junio y la segunda evaluación será en septiembre, ambas “previsiblemente segunda quincena” según la nota informativa de la DGT.

Una vez superada esta fase comienza la formación presencial, que es la que actualmente está paralizada.

Durante diez semanas la persona examinada tiene que trasladarse a alguno de los centros establecidos para completar las pruebas.

Las sedes disponibles para la fase final de la convocatoria del último año que se convocó, es decir, la edición número XXII, estaban en Madrid, León, Murcia, Valencia, Sevilla y Zaragoza.

En esta fase presencial, como su nombre bien indica, te examinan de las materias de las que ya te examinaste de forma teórica, pero esta vez de forma práctica.

En primer lugar el examinado tiene que impartir dichas materias como si estuviera en la autoescuela. De esta manera te valoran pedagógicamente como profesor. Y por último, te examinan impartiendo las clases prácticas, es decir, las de dentro del vehículo.

Una vez superadas todas las fases, la DGT emite el certificado de aptitud para profesor de formación vial. Este documento te acredita para trabajar en todas las autoescuelas de España.

Dos años sin formación presencial

Como ya se ha explicado anteriormente, la fase de formación presencial es la que lleva sin realizarse desde la convocatoria de 2019 que se impartió a partir del 13 de abril de 2021 en todas las sedes antes citadas.

Coches de autoescuela en un centro de exámenes de la DGT.

La DGT publicó los aprobados de la segunda evaluación de la fase de formación a distancia de la convocatoria de 2020 el 10 de noviembre de 2021. Desde esa fecha los 379 aprobados siguen esperando para poder matricularse en la última fase del curso.

La parte presencial lo realiza una empresa externa no estatal a través de un concurso realizado por la DGT y el Ministerio de Interior.

“Por una serie de impugnaciones, errores e idas y venidas llevamos casi dos años sin que otorguen a ninguna empresa la concesión de los cursos, pero parece ser que ya se han hecho los últimos trámites”, explica Teresa Coll.

El pasado 15 de marzo los responsables del concurso abrieron el sobre de la empresa ganadora, de las cinco que se presentaron, explican desde CNAE a Confidencial Digital.

“Ahora lo único que queda por hacer es montar los cursos y establecer la fecha de inicio de última fase de la convocatoria. Esto va a pasar en poco tiempo. Yo creo que en el mes de julio los del grupo XXIII harán la parte presencial para que puedan incorporarse tras las vacaciones de verano”, estiman desde CNAE.

Si todo funciona correctamente, tras el grupo XXIII, seguirá el XXIV y XXV, hasta alcanzar la convocatoria de este año que ya está en la fase de enseñanza a distancia.

A pesar de la esperanzadora noticia, Teresa Coll teme que “alguna de la gente que lleva esperando para la parte presencial casi dos años ya no se va a matricular porque nadie puede estar tanto tiempo sin trabajar esperando a que te llamen”.

Confidencial Digital ha preguntado a la Dirección General de Tráfico a cerca de la fecha en la que se reanudará este curso, pero no la ha dado. Ha alegado que "no solemos dar información sobre los plazos porque muchos no dependen de nosotros. En este caso también actúa Intervención General de la Administración del Estado, Abogacía General del Estado...Preferimos no dar fechas estimadas".

Además de la no incorporación de nuevos profesores de autoescuelas, la CNAE también incide en la falta de examinadores y personal administrativo en gran parte de las jefaturas del país.