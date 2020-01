Los funcionarios están de suerte: en 2020 tendrán un día de fiesta más

Buenas noticias para los funcionarios en el nuevo año. El calendario laboral de 2020 va a llevar al Gobierno de Pedro Sánchez a tener un gesto con los empleados públicos, tras aplazar la subida de sueldo del 2% pactada con el colectivo para el 1 de enero. El Ejecutivo va a ‘regalarles’ un día extra de vacaciones en este ejercicio.

El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, cae este año en sábado. Se trata de “un festivo nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas”. Es decir, que las autonomías no lo podrán desplazar a otra fecha para garantizar su disfrute.

Así se establece en la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se publica el calendario laboral de 2020, que recoge las fiestas laborales que se disfrutarán durante este ejercicio.

Tendrán un día de fiesta más en 2020

En cambio, esta situación no va a afectar al personal de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes ministeriales, la Secretaria de Estado de Función Pública prepara una resolución para establecer el derecho de los empleados públicos adscritos a la Administración del Estado a “disfrutar de un día extra de permiso” en 2020 a cuenta de que la fiesta del 15 de agosto caerá este año en sábado.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión amparándose en una resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 28 de diciembre de 2012, en virtud de la cual se habilita al Ministerio de Función Pública “a incorporar a los calendarios laborales, cada año natural, como máximo un día de permiso cuando alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido, no recuperables y no sustituibles por las comunidades autónomas coincidan en sábado durante dicho año”.

La decisión se toma con antelación

El único requisito previo es que la Secretaría de Estado de Función Pública dicte una resolución al efecto y lo haga antes del 28 de febrero del año en curso.

Por lo tanto, la decisión se toma en este ejercicio con casi dos meses de antelación, para compensar al colectivo por el retraso en la subida de sueldo hasta que haya Presupuestos. Pese a que será anunciado en los próximos días, la firma y publicación del documento oficial quedará a la espera de la formación del nuevo Gobierno.

La resolución no establece la obligación de hacerlo, sino simplemente la posibilidad. Según fuentes del Ministerio de Función Pública, consultadas por ECD, no es la primera vez que se hace uso de esta competencia.

En 2015, el departamento dirigido entonces por Cristóbal Montero resolvió otorgar un día extra de permiso a los empleados de la Administración del Estado cuando la festividad del 15 de agosto cayó también en sábado.

Podrán librar cuando quieran

Según la resolución que dictará el Gobierno en las próximas semanas, el día extra de permiso podrá disfrutarse individualmente, o acumularse a las jornadas de vacaciones disponibles para 2020, o a los días de asuntos particulares.

En base a esa posibilidad, el Gobierno amplía así de seis a siete los días de permiso o de asuntos particulares para este año.

Función Pública advertirá, asimismo, que el permiso adicional deberá ser tenido en cuenta por los subsecretarios de los diferentes ministerios, los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas, y los delegados de gobierno, a la hora de aprobar los calendarios laborales de sus respectivos ámbitos.

Tras la congelación del sueldo en 2020

No se pasa por alto que la decisión se produce después de que el Gobierno haya ligado la subida salarial de los funcionarios a dejar de estar en funciones y, por lo tanto, a que el Ejecutivo formado por PSOE y Podemos salga adelante.

El Ministerio de Función Pública defiende que “desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento”, al tiempo que ha adelantado “que en todo caso será devengado con fecha 1 de enero” y “con efecto retroactivo”.

De esta manera, el Gobierno ha desoído la petición de los sindicatos y, en concreto, de CSIF. En sus reivindicaciones, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios había reclamado al Gobierno que aprobase la subida por la vía del Real Decreto.

Ante la negativa del Ejecutivo, fuentes sindicales señalan que se trata de una “falta de respeto”, y afirman que no ha existido “voluntad política” para aplicar la subida. “Es algo que está firmado”, insiste en CSIF.

En efecto, el pacto se rubricó en 2018, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cerrase un acuerdo de subidas salariales con las centrales para el periodo 2018-2020.

Según este documento, los sueldos de los funcionarios y trabajadores públicos deben repuntar este año un mínimo de un 2%, que puede alcanzar hasta un máximo de un 3,85% en función del crecimiento, el cumplimiento del objetivo de déficit y la utilización de los denominados fondos adicionales.