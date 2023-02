Los funcionarios podrán sumar a las vacaciones los dos días libres extra de 2023.

Buenas noticias para los funcionarios. El calendario laboral de 2023 ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez tener un gesto con los empleados públicos. El Ministerio de Función Pública decidió hace unas semanas ‘regalarles’ dos días libres más en este ejercicio. Ahora ha especificado que los podrán acumular a las jornadas de vacaciones.

El 24 y el 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, son inhábiles en la Administración y coinciden este año en domingo. Se trata de “un festivo nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas”. Es decir, que las autonomías no lo podrán desplazar a otra fecha para garantizar su disfrute. Así se establece en la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se publica el calendario laboral de 2023, que recoge las fiestas laborales que se disfrutarán durante este ejercicio.

Sin embargo, esta situación no va a afectar al personal de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Porque, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes ministeriales, la Secretaría de Estado de Función Pública acaba de dictar una resolución para establecer el derecho de los empleados públicos adscritos a la Administración del Estado a disfrutar de “dos días de permiso” en 2023.

Podrán librar cuando quieran

Según la resolución, a la que ha tenido acceso ECD, los dos días extra de permiso podrán disfrutarse individualmente o acumularse. Tienen opción de unirlos a las jornadas de vacaciones disponibles para 2023 o a los días de asuntos particulares.

Atendiendo a esa posibilidad, el Gobierno amplía así de seis a ocho los días de permiso o de asuntos particulares para este año.

Función Pública establece en la resolución, asimismo, que el permiso adicional deberá ser tenido en cuenta por los subsecretarios de los diferentes ministerios, los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas, y los delegados de gobierno, a la hora de aprobar los calendarios laborales de sus respectivos ámbitos.

Dos días libres más en 2023

Como se ha dicho, el 24 y el 31 de diciembre caen este año en domingo. Ambas jornadas son consideradas días de permiso retribuido y se les ha otorgado por tanto carácter de jornada laboral realizada y así deben ser contabilizadas. No obstante, cada año mediante el calendario laboral anual, se debe adaptar el número total de días laborales, al no tener todos los años el mismo número de sábados y domingos.

En este sentido, el Ejecutivo ha tomado esta decisión amparándose en una resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, con fecha 28 de diciembre de 2012, que en su cláusula 9.8 reguladora de las vacaciones y permisos, dispone que los calendarios laborales incorporarán dos días de permiso cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable. En 2023 ambos caen en domingo.

Es una decisión del Gobierno

El único requisito previo para disfrutar de estos días libres es que la Secretaría de Estado de Función Pública dicte una resolución al efecto y lo haga antes del 28 de febrero del año en curso, como así acaba de ocurrir hace unos días.

La resolución no establece la obligación de hacerlo, sino simplemente la posibilidad. Pero no es la primera vez que el Gobierno hace uso de esta competencia.

En 2015, el departamento dirigido entonces por Cristóbal Montoro resolvió otorgar un día extra de permiso a los empleados de la Administración del Estado cuando la festividad del 15 de agosto cayó en sábado.

También ya durante el mandato de Pedro Sánchez, el Ejecutivo tomó esta decisión en 2019 porque el 12 de octubre (día de la Fiesta Nacional) fue sábado; en 2020, cuando el 15 de agosto (festividad de la Asunción de la Virgen) cayó también en sábado; o en 2021, porque el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) y el 25 de diciembre (día de Navidad) coincidieron en sábado.