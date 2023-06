Listas de espera de hasta 5 semanas para instalar los aires acondicionados.

La primera ola de calor del verano de 2023 ha llegado a España y, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las altas temperaturas de esta semana en las zonas del centro y el sur de la península suponen un peligro importante para la ciudadanía. Con el paso de los días, al menos hasta el jueves, el calor irá aumentando progresivamente debido a la entrada de aire procedente del norte de España, y desde el lunes 26 de junio se ha activado el aviso rojo en determinadas zonas del país, incluyendo la Comunidad de Madrid.

El calor extremo ha llegado una semana después de que comience el verano, y los efectos de esta subida de las temperaturas lo están notando los comercios que se dedican a vender aparatos de aire acondicionado o los “pingüinos”, que es el nombre por el que se conoce a los aires acondicionados portátiles que son aparatos que extraen el calor generando aire frío desde un mismo equipo que, además, es móvil.

Hasta el jueves las temperatura de la capital se mantendrán muy elevadas, con valores que rondarán los 38ºC, afectando sobre todo a aquellas zonas que debido a la presencia de asfalto y falta de zonas verdes sufren lo conocido como “efecto isla de calor”. El viernes estas temperaturas se suavicen y la Aemet espera que las máximas bajen hasta los 30ºC y las mínimas no superen los 17º.

Confidencial Digital ha podido comprobar el efecto que esta ola de calor está teniendo en las cadenas o establecimientos que se dedican a vender los productos más demandados en esta época: los aires acondicionados y los “pingüinos”.

“Si quieres un aire acondicionado tendrás que esperar unas 5 semanas para que te lo instalen, contando con que el producto que quieras esté en stock”, son las palabras con las que un comerciante de MediaMarkt, una de las principales compañías del sector de la distribución de electrónica, respondía a la pregunta de un cliente que quería instalar uno. Ante la pregunta del motivo de esta lista de espera, la respuesta era que esto pasa todos los años porque “la gente se espera a última hora para instalarlos”.

El aumento del precio del gas es un factor importante

Este año hay que añadir que, según señalan las fuentes de El Corte Inglés a Confidencial Digital, el aumento constante del precio del gas ha provocado que se instale una mayor cantidad de aires acondicionados, ya que el precio de la electricidad no ha sufrido tanta subida.

En relación al stock de los aires acondicionados en MediaMarkt, hay 3 modelos que no están disponibles en ninguna de las tiendas de la Comunidad de Madrid, concretamente, los 3 aires acondicionados que no estaban disponibles eran de la marca OEM, los cuales, según se puede comprobar en la tienda online de la tienda, únicamente estaban en la tienda de Alcorcón, para los que sí que están en stock, los clientes deberían esperar en torno a 5 semanas para que puedan ser instalados. Hay que recalcar que para envíos a domicilio sí que estaban disponibles.

Comienzan los problemas en el stock de "pingüinos"

Con respecto a los “pingüinos” o aires acondicionados portátiles, según fuentes oficiales de El Corte Inglés consultadas por Confidencial Digital, es un producto cuya máxima venta surge cuando las temperaturas mínimas alcanzan los 20-22 grados, ya que es muy difícil dormir por la noche con estas temperaturas. Según este criterio, el máximo de ventas de este producto ha llegado esta semana, y eso se nota en los establecimientos de MediaMarkt, que han visto como van desapareciendo del stock en apenas dos días de ola de calor.

Listas de espera de hasta 5 semanas para instalar los aires acondicionados.

Según fuentes de El Corte Inglés, este año este punto se ha alcanzado en los últimos días; "todo lo contrario que el año pasado que las temperaturas extremas empezaron sobre el 10 de junio del 2022". Según todos los comerciales consultados, los clientes buscan combatir el calor de casa de la manera más rápida posible y optan por aparatos de gama baja y media que no superen los 250 euros, lo que ha hecho que el stock baje de manera muy rápida.

Por ejemplo, en la tienda de MediaMarkt Plaza del Carmen (Madrid) únicamente quedan dos modelos disponibles y no tienen previsto, de momento, reponer el stock. Al igual que ocurre con los aires acondicionados, hay determinados modelos que no están disponibles para recogida en tienda. Concretamente hay 4 modelos que, según la página web de la marca, no están en stock en ninguna de las tiendas de Madrid, sin embargo, sí que están disponibles para la entrega a domicilio.