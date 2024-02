Mobile World Congress 2024. Cerrar la brecha digital y uso responsable de la IA

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María Teresa Ledo (i), modera una mesa en el Mobile World Congress (MWC).

“Los gobiernos deben hacer más para asegurar que los ciudadanos adquieren las capacidades digitales necesarias para acceder a las oportunidades que provee Internet”, según la deportista africana Asisat Oshoala, fundadora de la “Asisat Oshoala Foundation”, en Lagos.

Oshoala aprovechó el púlpito proveído por MWC Barcelona 2024 para llamar la atención sobre la brecha digital. ¿Dónde mejor hacerlo que en un congreso que reúne a 2.000 empresas tecnológicas digitales y 95.000 directivos? Tiene mérito hacer tal alegato en ese foro.

Son muchos los que hablan de la brecha digital sin convicción: para ellos, lo importante es vender. Otros, predican sobre la brecha digital porque utilizan el slogan (caído en desgracia en Wall Street) de “empresas con propósito” y usan la Responsabilidad Social Empresarial como una herramienta de marketing, cuando no de lavado de cara.

Cínicos, mentirosos y tontos

Un tercer grupo desecha por entero cerrar la brecha digital, si no proporciona una contrapartida económica: ergo, no le ven sentido a “regalar ordenadores a niños de África, si a eso no le sacamos un rendimiento empresarial”.

Hay cínicos, hipócritas, mentirosos y tontos. En cambio, Asisat Oshoala parecía ser sincera: al menos tres mil millones de personas -especialmente en el África subsahariana- no usan redes móviles de banda ancha, aun cuando vivan en áreas que sí tienen cobertura.

Oshoala, como “Embajadora de la GSMA para la Campaña Romper Barreras”, destacó que la brecha digital afecta al 59% de la población en el África Subsahariana. Las principales barreras de esa brecha digital son la falta de cultura y de capacidades digitales.

Cerrar la brecha desde España

Esas barreras no son exclusivas de países pobres. Al fin y al cabo, en 2024 las infraestructuras digitales han mejorado sustancialmente, y la cobertura de red móvil alcanza al 95% de la población mundial, según la GSMA (patronal de las telecomunicaciones). Es un reto para las operadoras de telecomunicaciones ayudar a ese 38% de la población mundial que no usa internet móvil, pero es labor de todos los ecosistemas tecnológicos trabajar para cerrar la brecha digital en economías desarrolladas, emergentes y subdesarrolladas.

Me contó César Alierta -ex presidente de Telefónica, recientemente fallecido- que, tras un encuentro con el Papa, volvió a España queriendo hacer algo efectivo y eficaz para cerrar la brecha digital en España y en tantos países de Hispanoamérica y Brasil donde Telefónica está presente. Ciertamente, la operadora de telecomunicaciones podía proveer la tecnología y, de acuerdo con fabricantes, disponer de ordenadores, portátiles, redes, infraestructuras, etc.

Un enfoque social

El enfoque de la operadora era comercial, y César Alierta quería un enfoque social. Acudió a su amigo Isidre Fainé, presidente de Fundación “La Caixa” y de CriteriaCaixa, directivo reconocido por ser el más comprometido socialmente de España. Alierta necesitaba del “saber hacer” en Responsabilidad Social Empresarial (RSE o como se le quiera llamar: ESG, Sostenibilidad, etc.) de Isidre Fainé y de la Obra Social de Fundación “La Caixa”.

Fruto de esa amistad y búsqueda de un noble y buen fin común, surgió la iniciativa ProFuturo, hoy un programa consolidado, entre Fundación Telefónica y Fundación “La Caixa”, para proveer formación digital. Es bueno recordar que, según los datos del SEPE (Servicio Público de Empleo de España, o antiguo INEM), “el 78% de las personas que encuentran trabajo en España, hoy, tienen capacidades digitales, como manejo de un ordenador, internet y uso de programas como Excel, Word, PowerPoint o similares”, según un estudio que realizó, anualmente, entre 2010 y 2020 Advice Strategic Consultants para el SEPE.

Inteligencia Artificial Generativa (GenAI)

La Inteligencia Artificial es coprotagonista de la conectividad, el cloud o la cibereguridad, en el MWC Barcelona 2024, como lo fue en el Foro de Davos de World Economic Forum 2024, o en la gran feria mundial tecnológica CES en Las Vegas, 2024.

Operadoras de telecomunicaciones y sus proveedores, como Nokia, Ericsson, Cisco y Alcatel-Lucent, entre otras empresas, han abordado las implicaciones estratégicas de GenAI durante el segundo día del MWC.

Se habla de GenAI, por ser el tipo de inteligencia artificial que ha llegado a la población general en el último año y medio, de la mano de Microsoft & OpenAI (ChatGPT) y Google – Google DeepMind (Gemini), entre otros impulsores de la Inteligencia Artificial Generativa. Solo los muy expertos, como veremos más adelante, se atreven con la AGI (Artificial General Intelligence o Inteligencia Artificial General).

Priorizar oportunidades

Comprender las implicaciones estratégicas de la GenAI ayuda a definir y priorizar las oportunidades que presentan las distintas herramientas disponibles: transformar la experiencia del cliente, impulsar la productividad, mejorar la competitividad, reducir la deuda tecnológica, optimizar la fuerza laboral o mejorar las cadenas de suministro, por ejemplo.

Lo peor que le puede pasar a cualquier empresa es usar una tecnología novedosa sin saber para qué la quiere, cuál es el objetivo y los beneficios que pretende obtener. Tecnología con sentido y objetivos. Para lograrlo, hay que pararse a pensar. Ya lo decía el gran filósofo de la Universidad de Navarra Leonardo Polo: “Pensar es pararse a pensar”. Si uno se para a pensar en esa frase, puede que llegue a pensar que Leonardo Polo tenía razón.

Algo muy parecido dijo Demis Hassabis, en su intervención en el MWC, acerca de la Inteligencia Artificial General: “Hace treinta años, cuando empecé a trabajar en la inteligencia artificial, me paré a pensar en cuál debía ser su objetivo, su finalidad y para qué la quería”.

Descubrimientos científicos

Hassabis, director ejecutivo y cofundador de Google DeepMind, es una de las autoridades con más prestigio y reputación cuando se habla de IA. Empresario, emprendedor, dedicó tiempo a hablar del disruptivo cambio tecnológico que provoca la IA y su profundo impacto en la aceleración del progreso humano y los descubrimientos científicos.

Fundador de DeepMind con Mustafá Suleyman, Demis Hassabis se hizo famoso por desarrollar AlphaGo, el primer programa que venció a un campeón mundial en el complejo juego de Go. Ha publicado más de 1.000 artículos de investigación tecnológica y ha logrado resultados revolucionarios en ámbitos complejos como las redes neuronales, el aprendizaje automático y la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial en empresas y sectores de actividad. Acaba de lanzar Gemini, el modelo de IA más robusto de Google DeepMind hasta la fecha.

De lo concreto a lo filosófico, Demis Hassabis trató de cómo la Inteligencia Artificial puede cambiar el mundo: desde abordar importantes problemas científicos como la energía, el cambio climático y el descubrimiento de nuevos fármacos, hasta transformar la forma en que las personas crean, se comunican y -cómo no- hacen negocios.