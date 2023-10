Pescadores acusan al Gobierno de abandono tras finalizar el acuerdo de Marruecos

Este verano, en concreto el 17 de julio, la Unión Europea suspendía el acuerdo por el cual la flota española podía pescar en aguas de Marruecos. Hasta ese momento, 92 barcos de nuestro país faenaban en esas aguas, lo que conlleva el trabajo de unos 300 pescadores. Esta decisión se produjo tras las sentencias del Tribunal General que, a petición del Frente Polisario, anuló el acuerdo de pesca que incluía el territorio del Sáhara.

De momento, está suspendido. Ahora falta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante los recursos que han interpuesto tanto el Consejo como la Comisión a la sentencia para ver se puede renovar o no. Esto tendrá lugar a finales de este mes, durante el 23 y 24 de octubre. Días en los que se celebrará la vista para la inclusión del Sáhara en el acuerdo de pesca de la UE y Marruecos.

A la espera de esta sentencia llevan desde el pasado 17 de julio los pescadores de España. Unos de los afectados son los pescadores del Golfo de Cádiz. Tomás Pacheco es uno de ellos y, además, es presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios pesqueros: "Nadie comunica nada. Desde la ruptura en julio, nosotros no sabemos nada. El Sáhara es la gran olvidada del acuerdo y esto afecta a nuestro segmento de flotas", ha señalado.

Por otro lado, lamenta que "el Gobierno ha tirado por la calle del medio y ha dejado el segmento de flotas que faenaba estas aguas sin ningún tipo de ayudas".

Pacheco ha señalado que "comprábamos cada licencia bajo el pago de unos canos. Nos costaba 75 euros el GT (Tonelada Bruta). Para el trimestre 100 GT que, en total, son 7.500 euros de licencia". Pesca, principalmente, de sardinas y boquerones que les permitían complementar la pesca que hacen en los caladeros españoles. Aunque "no sabríamos cuantificar las pérdidas porque depende del valor del pescado y del año, esto nos perjudica porque ha habido años que han sido muy buenos para las flotas españolas en el caladero marroquí debido a que ha habido grandes cardúmenes de sardinas o boquerones".

Una pérdida de un caladero en Marruecos que se une al contexto general marcado por la inflación. En este sentido, Pacheco ha apuntado que "la pandemia, los costes de gasoil, del hielo, los envases de poliespán -que son derivados del petróleo- han encarecido mucho los gastos de las empresas pesqueras" y ha matizado que "han subido un 70% los gastos de explotación". En este sentido, reclaman ayudas al Gobierno porque "al haberse reducido las capturas y subir los costes muchas empresas dan pérdidas y no van a poder aguantar en esa situación durante mucho tiempo", ha remarcado Pacheco.

Lamentan que el Gobierno no les tenga en cuenta

A todo ello hay que sumar la Orden que ha aprobado la Secretaría General de Pesca como mecanismo para optimizar por la que ha la sardina de aguas ibéricas. Mecanismo que consiste en crear una bolsa común que permite que aquellos barcos que hayan agotado su cuota de pesca -es decir, que no tengan pescado para capturar- puedan hacerlo en las zonas donde sí haya independientemente de la modalidad del buque y del censo. Una situación que denuncian las tres organizaciones andaluzas: la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y la Asociación Andaluza de Mujeres.

Han criticado esta imposición puesto que consideran que "la Secretaría General de Pesca no ha tenido en cuenta que los buques andaluces no han podido pescar sardina al inicio de la campaña en marzo al no haber en esas fechas en el Golfo de Cádiz" y han señalado que "ahora hemos empezado a capturarla y a ser rentable hasta que termine la campaña en noviembre". Sin embargo, calculan que "con esta imposición de la Secretaría General nuestros barcos están desprovistos de 1.474.098 kilos de sardina, lo cual generará pérdidas directas de unos 2.000.000 de euros".

"Estamos perdiendo derechos de pesca, disminuyendo el valor de nuestras empresas y no lo vamos a consentir. Recurriremos ante los tribunales de justicia y solicitaremos el amparo a la Comisión Europea", han señalado desde estas organizaciones. Además, han remarcado que "no descartamos convocatorias de manifestaciones y protestas".

Desde los tres organismos también han lamentado que ante la suspensión del acuerdo de pesca en los caladeros de Marruecos, "el Ministerio no tenga la sensibilidad de ayudar a la flota andaluza para evitar que se intensifique la presión pesquera en el caladero del Golfo de Cádiz, como se está produciendo".