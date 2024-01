El PNV se opone a la vuelta a Cataluña de empresas que ahora están en Euskadi

Disturbios en de Barcelona durante una manifestación contra la sentencia del proceso independentista.

El PNV se ha movilizado contra la operación del Gobierno dirigida a que regresen a Cataluña las empresas que trasladaron su sede fuera del territorio catalán, como parte de las cesiones del PSOE a Junts. La protesta de los nacionalistas vascos, no obstante, se mantendrá en secreto para no enfadar a Carles Puigdemont.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reclamado a Moncloa, en concreto al ‘superministro’ Félix Bolaños, que el Gobierno deje de promover la vuelta de compañías a Cataluña, es decir, que abandonen los territorios donde se habían instalado huyendo del ‘procés’.

La operación que urde el Gobierno con Junts ha sido bloqueada por el PNV, otro de los socios clave del Gobierno, porque cientos de empresas originarias catalanas llevan varios años instaladas en el País Vasco, en concreto en el entorno de la zona industrial de Bilbao.

La protesta se mantendrá en secreto

La protesta de los nacionalistas vascos, no obstante, se mantendrá en secreto, con el fin de no enfadar a Carles Puigdemont, según admiten a ECD en el entorno de la dirección del PNV. No se pasa por alto que Ortuzar y el ex president han estrechado relación en los últimos meses.

Además, las competencias de inmigración conseguidas para Cataluña por Junts han despertado al nacionalismo vasco. El todavía lehendakari, Iñigo Urkullu, ha exigido a Sánchez el mismo traspaso. Más aún cuando el Ejecutivo se comprometió en términos parecidos en 2019 y, si se cumplen los términos, debería ser transferidas del mes de marzo.

Se han beneficiado las comunidades limítrofes

La salida masiva de empresas de Cataluña en el último trimestre de 2017 no fue una reacción puntual de pánico ante la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña, sino que se trataba de un movimiento de fondo y con mayor alcance.

Las comunidades limítrofes y cercanas a Cataluña, como Aragón y Baleares, pero también Euskadi, se han beneficiado de que, por el desgaste que provocaba la confrontación política y social, y también por el sistema impositivo catalán, una parte de las empresas con un alma inequívocamente catalana decidieran ubicarse en los territorios cercanos a Cataluña. Optaron por esas zonas en lugar de Madrid, aunque la capital fuera más atractiva en materia fiscal.

Desde el cuarto trimestre de 2017, en estos territorios cercanos el flujo de llegada de empresas fue superior al de salidas.

CaixaBank, Sabadell, Codorníu...

CaixaBank, que desde hace años tiene parte de su dirección operativa en el Paseo de Castellana, en Madrid, es ejemplo paradigmático de esa actitud, porque trasladó la sede del banco, no a la capital de España, como habría sido lógico, sino a Valencia, aprovechando que durante la crisis financiera había adquirido el Banco de Valencia.

También hay que resaltar el traslado de la Sociedad Anónima más antigua de España, Codorníu, desde Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) a Haro (La Rioja); y del Banco de Sabadell desde Barcelona a Alicante. Fueron noticias de impacto no solo económico sino emocional para muchos catalanes.

De las empresas con sede social en Cataluña que cotizan en el Ibex 35, solo Grifols permaneció allí, mientras que el resto -Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Abertis, Cellnex y Colonial, y los bancos CaixaBank y Sabadell- optaron por el cambio de sede.

“La decisión de sacar las sedes fue suya”

En las comunidades limítrofes con Cataluña recuerdan que la economía catalana “es suficientemente atractiva” como para que las empresas regresen “una vez producido el proceso de normalización”.

Insisten también en que “la decisión de sacar sus empresas de Cataluña las tomaron ellos mismos, no el Gobierno, y por tanto no se comprende ahora que el Estado tenga que darles ayudas para volver”.

“Esa propuesta es inaceptable, sin un nuevo modelo de financiación, con el correspondiente reparto de dinero, para el resto de comunidades”, zanjan fuentes de una de las autonomías de la que saldrían buen número de compañías en aplicación de la ‘operación retorno’ que promueve Moncloa como concesión a Junts.

Han salido 4.500 compañías de Cataluña

Según los datos oficiales de traslados de sede social entre las diversas autonomías, proporcionados por el Colegio de Registradores, Cataluña ha perdido desde 2018 cerca de 4.500 compañías, a las que habría que sumar las operaciones que están todavía en proceso o en trámite.

Del total, más de 2.000 firmas han ido a parar a la Comunidad de Madrid. Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Andalucía y País Vasco acumulan también varios cientos.