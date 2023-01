Los taxistas madrileños se desmarcan de los gritos de “puta terrorista” contra Ayuso del portavoz de Élite Taxi de Barcelona

Los taxistas madrileños se desmarcan de los gritos contra Ayuso.

Los taxistas de Barcelona se manifestaron este miércoles 25 de enero para protestar contra las plataformas de transporte, como FreeNow, Uber o Bolt. El sector exige al Govern de Pere Aragonés que estas empresas "tengan que tener el objeto social en España, la sede social en España y tributar en España, que no puedan hacer descuentos agresivos como están haciendo y tengan un máximo de vehículos".

En medio de las protestas -que cortaron la Gran Vía y el paseo de Gracia desde las 10 hasta las 14- el portavoz de Élite Taxi Barcelona, micrófono en mano, declaró que “los compañeros de Madrid están sufriendo mucho, porque tienen de presidenta una puta terrorista hija de puta”. Horas después, Álvarez publicó un post en su cuenta personal de Twitter pidiendo disculpas: "Quiero pedir perdón... me he calentado porque empatizo demasiado con mis hermanos taxistas de Madrid, pero no son formas y me he equivocado”.

“Lo siento de todo corazón”, concluía el tuit del portavoz de Élite Taxi, en el que también incluía el vídeo en el que aparece él insultando a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los taxistas madrileños, contarios

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con las asociaciones de taxi convocantes de la huelga en la Castellana el pasado martes. La Federación Profesional del Taxi, la más representativa del sector, ha expresado que: “Las palabras nos parecen mal, y la rectificación bien. Lo expresa de manera incorrecta, y es censurable todo, porque llegar al insulto personal no es algo que se deba hacer. Lo importante es que ha rectificado y por lo menos ha pedido perdón”.

Por su parte, Jota Valero, presidente de Élite Taxi Madrid -la asociación homóloga de Álvarez en la capital- ha asegurado a ECD: “Las declaraciones me parece que están fuera de contexto, y son totalmente exageradas. Nos desmarcamos de esas palabras, y más en esos términos. A Ayuso se la puede tachar de muchas cosas, pero llegar al insulto personal ni beneficia ni aporta. Tito es muy visceral y no se corta un pelo, pero hay que ser más comedidos”.

Desconvocado el paro

Antes de la manifestación del pasado miércoles, los taxistas barceloneses habían convocado un paro entre el 31 de enero y el 3 de febrero. En estas fechas coincidían en la Ciudad Condal dos eventos relevantes; tanto el Mobile World Congress como el Integrated Systems Europe (ISE). Sin embargo, al terminar la protesta los manifestantes acordaron “dar una tregua al Govern” para ver qué pasos dan.