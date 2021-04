Defensa se olvidó de la bandera de Israel

Ocho F-18 del Ejército del Aire español han participado en el ejercicio “Iniochos 2021”, en Grecia, que reunió aeronaves militares de ocho países: además de España y Grecia, enviaron aviones y helicópteros Estados Unidos, Francia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Chipre e Israel.

Con ocasión de este evento, el Ministerio de Defensa publicó el viernes pasado en Twitter una foto en la que se veía un F-18 español volando sobre Atenas junto a cazas de otros países. En el texto incluyó siete banderas, y no ocho: todas (incluida la española) menos la de Israel. El detalle no pasó inadvertido a algunos militares y a israelíes que viven en España.

Reaccionaron con suspicacia ante el hecho de que faltara justo la bandera de Israel. Hubo algunos comentarios que denunciaban una posible intencionalidad ‘antisionista’ en ese olvido. El contraste fue claro con un mensaje que publicó las Fuerzas de Defensa de Israel: en su caso, incluyeron las banderas de los ocho países, incluida la enseña de España.

Q: What happens when air forces from Israel, the UAE, the US, France, Greece, Cyprus, Spain & Canada come together?



A: “Iniohos” (April 18-23, 2021), the first-of-its-kind intl training exercise to enhance joint operational readiness for any scenario.



🇮🇱 🇦🇪 🇺🇸 🇫🇷 🇬🇷 🇨🇾 🇪🇸 🇨🇦 pic.twitter.com/Ls8ggjJwcV