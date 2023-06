Igualdad calla ante la acusación de haber contado con una presunta homófoba.

Esta semana se celebra en España la fiesta conmemorativa más importante del colectivo LGTBI: el día del Orgullo. El Ministerio de Igualdad, que aprobó en febrero la conocida como ‘ley trans’ que permite la autodeterminación de género a partir de los 16 años, ha querido reivindicar estas jornadas. Para ello, ha elaborado un spot publicitario que se emite en televisiones y redes sociales.

Esta campaña, bajo el nombre #OrgullosamenteDiferente, muestra cómo una mujer mayor le cuenta a la fotografía de un hermano suyo homosexual, lo feliz que habría sido con su pareja en 2023, a diferencia de la represión vivida en el siglo pasado. El corto, que acumula decenas de miles de visualizaciones, ha tenido una repercusión muy notoria. Tanto es así que ha llegado a ojos del periodista Asier Montaño, colaborador del recién extinto programa de Telecinco, ‘Sálvame’.

Montaño ha denunciado los insultos homófobos que le profirió hace años precisamente la actriz que protagoniza el spot de Igualdad. “Esta señora es propietaria de dos pisos en mi edificio y hace un tiempo me dijo: ‘¿Usted es MARICÓN, verdad? Porque no es un hombre’. Pero veo que por dinero mueve el culo, la falsa”, ha afirmado en un mensaje que ha difundido a través de sus redes sociales. Ante la repercusión de sus palabras se ha apresurado a aclarar este lunes que no está en contra del “trabajazo” del Ministerio que dirige Irene Montero, pero asegura que “sorprende” ver a alguien haciendo ese papel “cuando no sabía convivir con LGTBIQ+”. “No quiero que acoséis a la señora ni mucho menos”, ha concluido.

Mientras tanto, Igualdad guarda silencio. Ante la consulta de ECD, fuentes cercanas al equipo de Montero no han querido aclarar esta polémica ni pronunciarse sobre posibles medidas al respecto. Tampoco ha explicado si mostrará su rechazo a las actitudes denunciadas por el periodista sobre la protagonista de su spot sobre el orgullo LGTBI.