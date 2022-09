Vox insiste en preguntar sobre el ex JEMAD Villarroya

Varios diputados de Vox en el Congreso plantearon haces meses por escrito al Gobierno diversas preguntas sobre la permanencia del ex JEMAD Miguel Ángel Villarroya en el puesto de consejero de Defensa y de Asuntos Hemisféricos en la Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de Estados Americanos, en Washington.

El Gobierno sólo contestó a una de las tres preguntas, la menos comprometida, sobre por qué no aparecía el nombre del ex JEMAD en la web de Exteriores. Los diputados de Vox no han quedado conformes, y han presentado una nueva pregunta parlamentaria en la que denuncian que “el Gobierno no ha respondido a dos de las tres preguntas formuladas”. Así que insisten y repiten las dos cuestiones: por qué motivos se nombró a Villarroya, y cuántos miembros de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo ostentan también, y de forma simultánea, un destino dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, como ocurre en el caso del anterior JEMAD.