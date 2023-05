El argumentario de la ministra portavoz para defenderse de la sanción de la Junta Electoral Central

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La Junta Electoral Central ha abierto un expediente a la ministra portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, acusada de utilizar las instituciones de forma partidista. El organismo anunció su decisión la semana pasada e hizo referencia a los ataques reiterados a miembros de la oposición en las ruedas de prensa posteriores a los consejos de ministros de cada semana.

Este martes, día de una nueva comparecencia del Gobierno, todos los focos apuntaban a Rodríguez. La ministra, siempre acompañada de otros dos miembros del Ejecutivo, no mencionó ni una sola vez al Partido Popular o a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, contra quien dirige críticas habituales.

La portavoz fue preguntada por la posible sanción. Con rotundidad, respondió alegando “máximo respeto” a las decisiones tomadas por el organismo. Además, dejó entre ver un posible recurso a la multa, si finalmente se produce, y añadió que sus palabras responden a “la libertad de prensa”.

Sin embargo, en un aparte con periodistas tras la comparecencia, la ministra defendió con más ahínco su postura. “Siempre que he hablado del PP o de Feijóo ha sido porque los periodistas me han preguntado”, afirmó la ministra y dio respuesta a por qué ese día no había mencionado al partido de la oposición durante la rueda de prensa: ​​“Hoy no he hablado de ellos porque no me habéis preguntado”.

Este argumento es el que utilizó para justificar un posible recurso por “la vía judicial”, dando a entender que responderá a la anunciada multa de la Junta Electoral. La dirigente, además, señaló que ella no es la única: “Ha habido advertencias y sanciones mucho más graves de la Junta Electoral”. La portavoz terminó su alegato con un último apunte sobre la norma.

Según sus explicaciones, la ley por la que la Junta Electoral ha abierto un expediente no se hizo con este fin, sino para evitar que actos institucionales se conviertan en eventos electorales a favor del partido en el Gobierno.