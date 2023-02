El Ayuntamiento de Madrid afirma que el 8-M “une” a pesar de que Almeida no irá a las manifestaciones

Un grupo de personas participa en una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

El Gobierno de la ciudad de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado una campaña publicitaria en apoyo del 8 de marzo, Día de la Mujer. “El 8-M nos une”, reza el lema que el consistorio ha utilizado para fomentar el “consenso” y la “unidad” con el fin de “seguir avanzando juntos en la igualdad entre mujeres y hombres”.

Estos anuncios institucionales chocan con la posición de la alcaldía, crítica con las concentraciones del 8 de marzo. Fuentes del Ejecutivo de Almeida admiten al Chivato que el alcalde no secundará ninguna de las dos manifestaciones que se celebrarán ese día: “Nunca ha acudido y tampoco lo va a hacer ahora”, explican tajantes.

“No comparto el feminismo del 8-M de las bonitas y los bonitos”, afirmó el regidor en septiembre de 2019. “El feminismo excluyente y sectario del 8 de marzo no me representa”, sentenció el 25 de noviembre de 2021.

En paralelo, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha relatado que la campaña de este año “pone de manifiesto la importancia del diálogo y el acuerdo en la causa de la igualdad. Es un objetivo que todos podemos compartir si dejamos a un lado lo que nos separa”.

“La campaña se puede ver en las marquesinas, pantallas, medios digitales y redes sociales hasta el 8 de marzo”, señalan desde el Ayuntamiento. La campaña incluye tres ilustraciones del rostro de mujeres de distinta edad y etnia, en color morado, el representativo de la lucha feminista, y acompañado del lema en cada uno de los carteles: “El 8-M nos une”.