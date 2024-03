“España va a enviar tropas de élite a Ucrania”, el último bulo sobre la guerra

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El estancamiento de la guerra en Ucrania, incluso el retroceso de las posiciones ucranianas, en el segundo aniversario de la invasión rusa de febrero de 2022, ha derivado en una “guerra” de declaraciones entre países de la OTAN (entre sí) y Rusia, sobre un supuesto envío de tropas aliadas a Ucrania.

La idea la deslizó el presidente de Francia. Emmanuel Macron declaró que “hoy no existe un consenso para enviar de forma oficial, asumida y decidida fuerzas terrestres”, pero “nada debe excluirse”.

La propia OTAN y los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, Suecia, Polonia, Hungría y República Checa descartaron inmediatamente esa posibilidad. Pero la idea de Macron ya provocó que Vladimir Putin advirtiera (otra vez) de que un enfrentamiento directo con la OTAN desembocaría en “un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización”.

En España, tres ministros negaron públicamente la posibilidad de enviar militares a Ucrania: Margarita Robles (Defensa), José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

El Chivato ha podido comprobar que esas negativas no han evitado que en las últimas semanas circulen mensajes, sobre todo en Twitter, que afirman que España sí va a enviar militares a Ucrania. Curiosamente, algunos de esos mensajes coinciden en cómo definen a las unidades que supuestamente desplegarían en Ucrania: “Tropas de élite”.

Entre quienes han difundido esta información, hay quienes llegan a afirmar que la fuente de la información pertenece a “servicios de inteligencia extranjeros”. También tratan de apuntalar la credibilidad de sus mensajes precisando que las elegidas son unidades “con base en la Comunidad Valenciana y Almería”.

De esta forma parecen apuntar, en primer lugar, al Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, con base en Alicante. Los ‘guerrilleros’ del Ejército de Tierra cuentan con unidades como la Unidad de Operaciones Especiales UOE2 (del Grupo de Cuartel General), el Grupo de Operaciones Especiales ‘Valencia III’ (GOE III), el Grupo de Operaciones especiales ‘Tercio de Ampurdán IV’ (GOE IV) y la Bandera de Operaciones Especiales ‘Caballero Legionario Maderal Oleaga XIX’ (BOEL XIX).

La referencia a Almería señala a la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ IIª de la Legión, con base en Viator, y dentro de ella, el Tercio ‘Don Juan de Austria’ 3º de La Legión, si bien no se trata de una unidad de operaciones especiales.

Las publicaciones han causado cierto revuelo entre miembros de las Fuerzas Armadas en activo o retirados. Incluso hay quien ha terciado en el debate abierto, sugiriendo que hay “movimiento de helicópteros”. Pero casi todos los militares que han comentado esas informaciones las tildan de bulos.

Fuentes militares bien situadas se inclinan por negarles toda credibilidad: ni hay información de que se prepare el envío de tropas a Ucrania, ni lo creen posible, ni tampoco creen que quienes están difundiendo esta información tengan acceso a ella, si fuera un “plan secreto”.

Ahora bien, cabe recordar -como dijo Macron- que los países de la OTAN han ido traspasando líneas rojas establecidas por ellos mismos. En los primeros días tras la invasión rusa, el Gobierno de Pedro Sánchez dijo que sólo iba a enviar a Ucrania material defensivo y médico, y finalmente comenzó a mandar material ofensivo.

Margarita Robles también pareció descartar en un momento que se fueran a donar carros de combate Leopard, porque los que estaban fuera de uso en el Ejército de Tierra se encontraban “en un estado lamentable”, en unas condiciones “que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque serían un riesgo para las personas”. Posteriormente, España sí ha enviado carros Leopard a Ucrania.

Lo que el Gobierno español sí parece que no ha llegado a entregar son aviones de combate. Ucrania insistió en pedir cazas F-16, un modelo que no está en servicio en el Ejército del Aire español, y por ahora España no ha dado el paso de proporcionar aviación militar a Ucrania.

Hay que tener en cuenta que los críticos con el apoyo militar de la OTAN a Ucrania denuncian precisamente que otras líneas rojas se han ido saltando. Además, en canales prorrusos se acusa directamente a Estados Unidos y a otros países aliados de tener ya de forma encubierta en Ucrania a militares, para asesorar sobre el terreno a las tropas ucranianas.

A eso se añade la proliferación de noticias falsas que desde el inicio del conflicto tratan de hacer creer que España está desplegando militares en Ucrania para luchar contra las tropas rusas.