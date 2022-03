En el PSOE, Josep Borrell les recuerda a Fernando Simón

A la espera de que se concreten nuevas medidas para evitar la dependencia de Europa del gas de Rusia, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, verbalizó lo que ya habían pedido otros dirigentes europeos con anterioridad: la reducción del consumo del gas ruso depende de los ciudadanos europeos.

Borrell propuso medidas políticas a nivel macro: “Lo podemos hacer con una nueva directiva que pretende recortar de aquí a fin de año en dos terceras partes nuestra dependencia del gas ruso”. Un objetivo difícil, según dijo, pero “realizable si realmente nos aplicamos a ello”

Pero el ministro de Exteriores europeo fue más allá y pidió esfuerzos a la ciudadanía. “Eso requiere medidas macroeconómicas, medidas técnicas, y también que los ciudadanos bajen la calefacción de sus casas, que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el de agua cuando hay sequía e igual que nos ponemos una mascarilla para combatir el virus”, explicó.

Estas palabras han generado una gran polémica. Horas después, Borrell aclaró que su petición de bajar la calefacción en las casas no va dirigida a los españoles, porque España no recibe gas ruso. La dependencia de nuestro país con el gas ruso es inferior al 2%, pero no ocurre lo mismo con el resto de los veintisiete de la Unión Europea.

La sugerencia del ex ministro socialista ha provocado de hecho algunas reacciones entre destacados dirigentes del PSOE, según ha podido escuchar El Chivato. Algunos de ellos hablan directamente de “ocurrencia”; otros, en cambio, lo atribuyen a una acción comunicativa para rebajar el dramatismo en un momento de crisis. Pero la mayoría coincide en que no se trata precisamente de una “medida eficaz” para reducir la dependencia de Europa del gas ruso.

El Chivato ha podido escuchar además que la recomendación de Josep Borrell a los ciudadanos ha recordado en ámbitos socialistas a las recomendaciones que lanzaba Fernando Simón a la opinión pública como portavoz gubernamental de la pandemia.

Recuerdan concretamente una de las sugerencias que desató mayor polémica la última Navidad. Ante el aumento de contagios de coronavirus a las puertas de las fiestas, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recomendó celebrar las comidas y cenas de una manera algo incómoda, pero más segura para evitar contagios.

-- “Si hay que comer con dos chaquetas, se come con dos chaquetas pero con las ventanas abiertas”, afirmó.