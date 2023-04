Moncloa se olvida de que el general Villarroya fue JEMAD

Miguel Ángel Villarroya

El Consejo Ministros aprobó este martes 4 de abril el Real Decreto por el que se nombra gran canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a don Miguel Ángel Villarroya Vilalta.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, optó finalmente por la opción del ex JEMAD Villarroya para sustituir al general Jaime Domínguez Buj, que hasta ahora era el gran canciller de la orden. Robles tenía que elegir entre Villarroya, el también ex JEMAD Fernando Alejandre y el ex JEME Francisco Javier Varela. Vozpópuli ya adelantó que el elegido iba a ser el general del Aire en la reserva Miguel Ángel Villarroya, que vuelve así de Washington, donde estaba destinado desde 2021.

La referencia del Consejo de Ministros del 4 de abril que publica la web de La Moncloa recoge todos los acuerdos adoptados en la reunión semanal del Gobierno. Se cita este decreto de nombramiento del nuevo gran canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y como es habitual en los decretos de nombramientos de altos cargos, se incluye también una pequeña biografía de la persona nombrada.

Pero El Chivato ha comprobado que en esa biografía que facilitó La Moncloa no aparece precisamente el cargo más importante de la carrera militar del general Villarroya: Jefe de Estado Mayor de la Defensa. “Perteneciente a la XXXII Promoción de la Academia General del Aire, es diplomado de Estado Mayor y piloto militar de Transporte con 9.800 horas de vuelo en aviones, entre otros, C-130, Airbus 310 y Falcon 900”, señala la referencia del Consejo de Ministros, sobre la formación del ex JEMAD.

También indica que “de entre sus principales destinos, cabe destacar el Ala 31y el Estado Mayor del Mando Aéreo de Combate. Asimismo, ha sido jefe 45 del Grupo de Fuerzas Aéreas, jefe de la Secretaría General del Estado Mayor del Aire, Director adjunto del European Air Group, en Reino Unido; jefe del Mando Aéreo de Canarias, director del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa y consejero de Defensa en la Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y asesor para Asuntos de Seguridad Hemisférica en Estados Unidos”.

Termina indicando que “ha formado parte de la Asamblea de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo y ha realizado el Curso Monográfico de Defensa Nacional”.

En ningún momento, por tanto, se especifica que Miguel Ángel Villarroya fue Jefe de Estado Mayor de la Defensa entre enero de 2020 y enero de 2021. Fue el cargo que ocupó entre dos destinos que sí se citan: director del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa -el puesto que ocupaba cuando Robles lo eligió para ser JEMAD- y consejero de Defensa en la Misión Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y asesor para Asuntos de Seguridad Hemisférica en Estados Unidos, el destino en el extranjero que le buscó el ministerio cuando Villarroya cesó al día siguiente de que ECD revelara que él y otros generales del Estado Mayor de la Defensa se habían vacunado contra el coronavirus cuando aún se estaba empezando a inmunizar al personal sanitario y a los ancianos de las residencias.

Durante el tiempo que pasó en Washington, el general Villarroya se conectaba por videoconferencia a las reuniones de la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, salvo algunas citas y la reunión anual del capítulo, a las que asistía presencialmente.

Volverá ahora a España para presidir la asamblea permanente de esta orden que tiene por finalidad “recompensar y distinguir a los oficiales generales, oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, por su constancia en el servicio y la intachable conducta, a tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas”.