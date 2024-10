El cambio de Brian Johnson: Antes y después

Brian Johnson, quien fue el vocalista de la legendaria banda AC/DC, es uno de los nombres más icónicos del rock. Su progreso tanto personal como profesional ha sido notable, y su camino hacia la fama y el estatus de leyenda del rock ha sido difícil. El cambio de Brian Johnson a lo largo de los años, desde sus inicios hasta su éxito mundial, es un testimonio de perseverancia, talento y superación.

Los inicios de Brian Johnson

Dunston es un pequeño pueblo en las afueras de Newcastle, Inglaterra, donde Brian Johnson nació el 5 de octubre de 1947. Johnson, hijo de una familia humilde, creció en una familia humilde, lejos de la fama y el glamour del mundo del rock. Desde temprana edad, demostró interés en la música y su amor por la música lo llevó a participar en varios coros de la iglesia y grupos locales.

Johnson tenía experiencia en la música antes de unirse a AC/DC. Fue el vocalista principal de una banda que tuvo cierto éxito en el Reino Unido en la década de 1970 llamada Geordie. Aunque Geordie no se convirtió en una estrella mundial, la banda fue el primer escenario importante para Brian Johnson, lo que le permitió desarrollar su estilo vocal único, una mezcla de potencia y rasposidad que se convertiría en su sello distintivo.

Johnson también tuvo problemas personales durante este tiempo. Geordie pasó por momentos difíciles como músico y, al igual que muchas bandas emergentes, enfrentó dificultades económicas. Sin embargo, Johnson se mantuvo fiel a su pasión, perseverando a través de los desafíos y buscando nuevas oportunidades para hacer lo que amaba: cantar.

AC/DC y el éxito global

En 1980, Brian Johnson experimentó el cambio más importante en su vida cuando fue contratado como vocalista de AC/DC después de la muerte trágica del cantante original de la banda, Bon Scott. Este fue un momento importante para AC/DC, que acababa de perder mucho dinero. La banda estaba buscando a alguien con la energía, el carisma y la voz necesaria para continuar con su legado.

Brian Johnson no solo aceptó el desafío, sino que también lo superó. Johnson fue vocalista de Back in Black, el primer álbum de AC/DC en 1980. El disco se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, vendiéndose más de 50 millones de copias a nivel mundial. Johnson se convirtió en una figura importante en la historia del rock gracias a canciones como Hells Bells, You Shook Me All Night Long y la icónica Back in Black.

La vida de Brian Johnson cambió por completo a partir de ese momento. Pasó de ser un músico local a una estrella mundial. Johnson lideró a AC/DC en una serie de giras mundiales y lanzamientos de álbumes que definieron el sonido del hard rock durante las décadas posteriores a su éxito.

Desafíos y reinvenciones

Johnson tuvo dificultades en su carrera a pesar del éxito masivo. Debido a problemas de audición graves que amenazaban con dejarlo completamente sordo, se retiró temporalmente de AC/DC en 2016. Johnson, quien había dedicado su vida a la música y no podía concebir una vida sin escenarios, se sintió profundamente afectado por esto.

Johnson, por otro lado, optó por luchar en lugar de aceptar la derrota. Para recuperar su audición, recibió tratamiento médico especializado y, después de varios años de incertidumbre, pudo volver a los escenarios con AC/DC en 2020. El lanzamiento del álbum Power Up marcó su regreso triunfal, demostrando que Brian Johnson seguía siendo una fuerza imparable en el mundo del rock a pesar de los desafíos.

La evolución personal de Brian Johnson

Johnson ha experimentado un cambio significativo en su vida personal además de los desafíos profesionales. Ha mantenido un perfil bajo fuera del escenario a lo largo de los años, prefiriendo la tranquilidad de su hogar en lugar del estilo de vida de una estrella de rock. Una de sus grandes pasiones es el automóvil, y ha participado en numerosas carreras y eventos relacionados con el tema.