Ramón Loureiro, Tercio Norte. O del empeño por situar el alma de Galicia en el centro de la narrativa española contemporánea

La república de las letras se dispone a celebrar ahora, cuando comienzan a quedar atrás las restricciones que ha traído consigo la pandemia, los 25 años en la literatura de Ramón Loureiro, Premio de Periodismo Julio Camba y autor de una de las grandes novelas de la narrativa hispánica contemporánea, Las galeras de Normandía. La celebración incluirá múltiples actos, tanto en Madrid como en Barcelona y Galicia, y servirá para abordar, desde perspectivas inéditas, la obra de uno de los escasos escritores verdaderamente de culto que existen en la actual panorama literario español.

Nacido en Sillobre (Fene, A Coruña) en el año 1965, Loureiro cumple 56 años. "La verdad, no entiendo por qué la gente está tan interesada en pasar el tiempo", apunta, siempre irónico, el escritor. "Resulta evidente —añade Loureiro— que el tiempo pasa demasiado rápido, que se nos escurre entre los dedos. Lo fundamental sería detenerlo, aunque esto jamás será posible del todo".

Manifiestamente independiente, a contracorriente incluso, ajeno a toda suerte de compromisos, el escritor suele afirmar que para él nada hay más valioso que la libertad. "A la libertad no se puede renunciar jamás —resalta Loureiro—. Sin libertad, vivir no merecería la pena. Cada uno ha de seguir su propio camino. A partir de ahí, que Dios reparta suerte. Hay sitio para todo y para todos".

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

León de Bretaña

La independencia del autor, en su caso, también significa el aplauso de la crítica. Miguel García-Posada llegó a calificar de "obra maestra" de la literatura en lengua española Las galeras de Normandía; y libros como León de Bretaña despiertan idéntico entusiasmo tanto entre la crítica especializada como entre los lectores más exigentes.

Seguido por un creciente número de fieles lectores, Loureiro señala que no hay contradicción en escribir, tal y como hizo Álvaro Cunqueiro, en gallego y en castellano. Tampoco teme que se le acuse, como al propio Cunqueiro, de ser un escritor un tanto ajeno a la Modernidad, perdido en sus propias ensoñaciones y a caballo entre dos idiomas.

"Como decía don Gonzalo Torrente Ballester, vamos a no exagerar. No tengo interés alguno —asegura el autor de Las máscaras del fin del mundo— en sacarme a mí mismo en procesión. Creo saber quién soy, y puedo decir que mis libros han servido, al menos, para devolver la vida a mis muertos. Cosa que no me parece poco milagro, por cierto".

Julia Díaz, presidenta del Club de Prensa de Ferrol y una de las personas que de manera más decidida ha impulsado la celebración de los 25 años de literatura del autor, considera que "Loureiro, sencillamente, es un lujo literario. Todo su escribir es galaico puro, tanto cuando lo hace en gallego como en castellano. Además, tiene la genialidad de haber creado un mundo propio, A Terra de Escandoi, que es el trasunto de lo que él mismo llama La Última de Todas las Bretañas posibles; es decir, la Galicia del norte. Escandoi mezcla realidad y ficción, poesía y prosa, vivos con muertos para fundar una realidad superior que traiga de nuevo la esperanza a una tierra muy castigada en las últimas décadas".

Palabras mayores

En similares términos se expresa el también escritor gallego, en su caso afincado en Madrid, Vicente Araguas, quizás el crítico literario vivo, junto a Basilio Losada, que mejor ha entendido la relevancia de su obra: "es una suerte contar con un periodismo de tanta altura como el que realiza Ramón en las páginas de La Voz de Galicia, capaz de convertir crónicas en arte. Luego están sus novelas, que son un genial artefacto literario, donde en clave fantástica narra una realidad lacerante. Ahí realiza una fusión única de poesía, ficción y crónica que él eleva al séptimo cielo literario".

Mientras tanto, Ángel Basanta, presidente de la Asociación Española de Críticos Literarios, apunta que "Loureiro es un escritor singular, que no se parece a nadie, salvo en el hecho de probablemente sea el máximo heredero de Cunqueiro, y esto —al menos para mí— resultan palabras mayores. Ramón ha creado un universo singular, Escandoi, con un sello personalísimo, de una imaginación extraordinaria, que parte de un espacio y tiempo concreto para convertirlo en ventana que se abre al mundo entero. A nivel formal posee una prosa depurada, exigente, de gran calidad".

Y Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega, anota que "Loureiro tiene dos cualidades esenciales en todo gran escritor. La primera es el estilo; su prosa es de gran autenticidad, brota del territorio de la infancia. La segunda cualidad es su universo literario; esa Normandía gallega que ha ido construyendo e inventado. Yo, personalmente, tengo en enorme estima al trabajo literario que realiza".