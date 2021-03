Antonia Magdaleno: libros de una de las principales referentes del derecho en España

Pocos son los abogados que logran hacerse reconocibles en el mundo del derecho y el asesoramiento legal a empresas y particulares y solo los mejores logran convertirse en referentes de la profesión para el resto de compañeros. Un claro ejemplo lo encontramos en Antonia Magdaleno, líder de un despacho de su mismo nombre con oficinas en Madrid, Sevilla, Asturias y Valencia.

Esta abogada lidera un despacho multidisciplinar de asesoramiento legal en todas las ramas del derecho relacionadas con la empresa y su éxito, especialmente en el derecho concursal y mercantil, le ha permitido situarse entre los abogados con una trayectoria más interesante de las últimas décadas en nuestro país.

Una carrera prolífica también en libros

Además de su éxito profesional, Antonia Magdaleno cuenta en su haber con la publicación de varios libros en los que ha escrito y participado como autora. Uno de sus libros principales es el que se encuentra disponible en Amazon: Aspectos Procesales de la Práctica Concursal (Español) Tapa dura - 26 de junio de 2015. Y es que este libro de Antonia Magdaleno es una monografía que muchos expertos en derecho concursal usan como guía.

En este libro Antonia Magdaleno plantea los aspectos más problemáticos del Derecho Concursal, tanto en el proceso en sí mismo como en los preconcursos. La obra se centra en cuatro cuestiones de gran importancia: las instituciones preconcursales, la jurisdicción y competencia, el proceso concursal laboral y la calificación y responsabilidad concursal.

A lo largo del texto se despejan todo tipo de interrogantes en cuestiones muy controvertidas. Se responde a preguntas como si un proceso penal puede suspenderse por razón de concurso, si compete a la Administración Concursal la última decisión sobre el quantum dinerario de una retribución en especie o sobre qué elementos permite constituir una clase de acreedores, entre otras.

No es de extrañar que este libro se encuentre entre los más vendidos de Derecho Concursal en Amazon. Y es que, desde el año 2009, Antonia Magdaleno es seleccionada como Best Lawyers™ in Spain en la especialidad de Derecho Concursal, refinanciaciones y reestructuraciones de empresas. Además ha sido "Abogada del Año" en tres ediciones diferentes, 2014, 2017 y la más reciente de 2021 en Sevilla.

Otros libros en los que ha participado Antonia Magdaleno

Además de Aspectos Procesales de la Práctica Concursal, la abogada Antonia Magdaleno ha participado en otros libros. Uno de ellos es Tratado Práctico de Derecho Concursal y su Reforma, una guía muy demandada por todos los que se enfrentan de forma frecuente a procedimientos concursales, como son jueces, abogados o administradores concursales.

En Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal se pretende una revisión de cada artículo de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal. En este libro se expone cuál ha sido la interpretación jurisprudencial de esta Ley durante los años en los que ha estado vigente más que analizarla desde un punto de vista doctrinal. Se atiende a casos del Tribunal Supremo o de Audiencias Provinciales, entre otros.

También participó en El Convenio Arbitral escribiendo sobre Cláusulas arbitrales patológicas: concepto y clases; libro publicado en el año 2019 en colaboración con otros prestigiosos abogados y personalidades del mundo del derecho.

Una carrera de éxito en múltiples disciplinas

El éxito profesional de Antonia Magdaleno desde hace años no solo se reduce al ámbito del Derecho Concursal. Desde sus despachos en España ofrecen soluciones integrales para todo tipo de sociedades, tanto grandes empresas como PYMES, independientemente del sector en el que operen. Al tratarse de una firma de tamaño medio ofrecen un gran dinamismo y una capacidad de respuesta rápida, con un trato personalizado y una gran implicación de los principales socios en los asuntos legales.

Como reputada profesional en el ámbito del Derecho, Antonia Magdaleno se encuentra muy cotizada por algunas de las empresas más reconocidas de nuestro país. El prestigio ganado durante años y su extensa bibliografía le están permitiendo establecer redes de contacto por todo el país y conseguir una enorme satisfacción entre quienes recurren a sus servicios.

Encontrar abogados con esta trayectoria de éxito en nuestro país no es tarea fácil, por ello cobra especial relevancia que Antonia Magdaleno haya logrado labrarse una carrera de éxito gracias a su implicación con cada cliente y a su profundo conocimiento del mundo del derecho.