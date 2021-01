¿Cómo iniciar un proceso de divorcio en cualquier época del año?

Todos los matrimonios suelen tener problemas por diferentes motivos, muchas veces se solucionan eficazmente sin llegar a un divorcio. Pero existen circunstancias en las que el divorcio es la única opción para un cónyuge o ambos. Un divorcio es la ruptura del matrimonio y la separación legal de los cuerpos y los bienes de la pareja; se ejecuta mediante una demanda con ayuda de un abogado especialista en divorcios.

En la web de divorcios se recopila información valiosa sobre los tipos de divorcio, el procedimiento necesario para comenzar el divorcio y cómo se procede la separación de bienes. No importa en qué época del año se encuentre la pareja, pues en cualquier momento es posible llevar un trámite legal y jurídico, aunque es común que se incrementen los divorcios en enero y se reputan en la época de verano.

Cabe destacar que en https://diariodevalladolid. elmundo.es/articulo/ publirreportajes/aumento- divorcios-epoca-coronavirus- interesa-mas-separarse- divorciarse-quien-sale- ganando/20201209120811391127. html se puede apreciar el repunte en las estadísticas de divorcios en medio de la pandemia por coronavirus. Y es que muchas parejas que convivieron por mucho tiempo en casa durante la cuarentena empezaron a tener problemas. Además, claro está, los problemas en casa ya no se pueden esquivar. La tasa de divorcios tuvo un alza en los meses de agosto y septiembre, aunque las solicitudes de divorcios se continúan recibiendo en los despachos de abogados.

Se infiere que en el mes de enero muchas parejas aprovecharán los cambios y renovaciones del Año Nuevo para comenzar desde cero.

¿Cómo iniciar un divorcio?

El divorcio es una opción favorable para las parejas que ya no se toleran o no se aman, pues tener discusiones constantes no es sano para una relación ni la familia. Basta con que un solo miembro del matrimonio decida separarse para iniciar con los trámites, los cuales dependen del tipo de divorcio.

Si es un divorcio de mutuo acuerdo será más sencillo y económico que un divorcio contencioso, por eso es importante tener el asesoramiento legal correcto y adecuado para evitar problemas durante el proceso.

A continuación, se explica cómo iniciar los trámites del divorcio, según la modalidad bajo la que se llevará a cabo:

Divorcio de mutuo acuerdo

El divorcio de mutuo acuerdo, también denominado divorcio amistoso, suele ser uno de los más rápidos, fáciles y económicos porque se rige por la negociación entre los cónyuges. En España, cada miembro de la pareja llega a un acuerdo regulado por medio del Código Civil. Se establecen los aspectos como pensión alimentaria, pensión compensatoria, custodia de los hijos (si los hay), régimen de visitas de los hijos, pertenencia de la vivienda y repartición de los bienes.

Divorcio contencioso

A diferencia del divorcio amistoso, el divorcio contencioso cuenta con un procedimiento complejo, tedioso y costoso. En este caso no se ejecuta una negociación, sino que el cónyuge debe presentar una demanda de divorcio en el tribunal y el otro cónyuge podrá hacer la contestación de la demanda. Por último, el juez es el que va a decidir sobre la sentencia de divorcio y cómo se regirán los aspectos desde el Código Civil.

¿Cuál es el procedimiento general del divorcio?

El procedimiento de un divorcio varía de acuerdo a las leyes de cada país y el tipo de divorcio, pero considera algunos pasos en común. Uno de ellos es la contratación de un abogado de divorcios para que solicite el divorcio a través del documento pertinente. Si la pareja está de acuerdo, puede realizar la negociación que más les convenga para finiquitar el matrimonio.

Cuando es un divorcio contencioso, se procede a introducir la petición de forma directa en el tribunal con los términos del cónyuge demandante. El otro cónyuge será notificado y se le solicitará una contestación con un plazo máximo para responder sobre la petición del divorcio. En caso de que el cónyuge notificado no concrete la contestación, el tribunal asume que acepta las condiciones prescritas por el demandante.

El próximo paso es recopilar los documentos necesarios para que los cónyuges o el juez decidan sobre los aspectos legales del divorcio. Se firman los acuerdos y se decreta el acta de divorcio, y si no se establece el acuerdo se procede a un juicio en la corte donde el juez tiene la decisión final.

¿Cuánto cuesta un divorcio en la actualidad?

El coste de un divorcio en España y los países de Latinoamérica están sujetos a las condiciones en que se ejecutará la separación legal. Es difícil que se sepa de un presupuesto sin antes hablar con un abogado, por lo que la asesoría a partir de este punto es imprescindible para tomar la decisión.

Los abogados recomiendan que las parejas lleguen a un acuerdo para disminuir no solo el precio, sino los factores emocionales y los procesos legales. Es mejor que se realice un divorcio amistoso mediante el convenio regulador firmado y aceptado por los dos cónyuges, puesto que un juicio de divorcio resulta en mayores gastos. También se aumentan los niveles de estrés para la pareja y los hijos.

Los gastos del divorcio se instauran con base en los hijos en común, al régimen ganancial de la pareja y del tipo de divorcio. Es decir que un divorcio de mutuo acuerdo es más económico y puede tener costes reducidos si se utiliza el mismo procurador y abogado. Por su parte, el divorcio contencioso es lento y costoso con elevados gastos debido al juicio y los honorarios del abogado.