Divorcio Express: la forma más rápida de divorciarse en España

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se produjeron durante el año 2020, unos 77.200 divorcios. De hecho, según datos oficiales, de cada 10 matrimonios, 7 acaba en divorcio. Por esta razón, cada vez son más las personas que optan por el divorcio express online. Con todo, para poder acogerse a esta modalidad, es necesario que las dos partes se entiendan y puedan llegar conjuntamente a acuerdos, ya que de lo contrario tendrán que acudir a la vía judicial.

Por qué se divorcian los matrimonios

Los cambios culturales que se han producido en los últimos años han provocado que, hoy en día, haya un número mucho mayor de divorcios que en las décadas anteriores. Que el matrimonio ya no es para siempre es una afirmación asumida por cada vez más parejas.

No obstante, a la hora de finalizar una relación y, en concreto, de poner punto y final a un matrimonio, hay diferentes motivos que se ponen sobre la mesa. Cada pareja es un mundo y, por ello, es difícil generalizar sobre las principales causas que provocan la ruptura de un matrimonio.

Con todo, si intentásemos trazar unas líneas generales sobre los principales motivos que conllevan el fin de un matrimonio, encontraríamos las infidelidades, los celos, los problemas de comunicación, las adicciones y los problemas económicos, entre otras causas. Además, en muchas ocasiones, los divorcios responden a la falta de un proyecto común entre los miembros de la pareja, lo que deteriora enormemente el vínculo.

Consejos para sobrellevar bien un divorcio

Sea o no de mutuo acuerdo, los divorcios suelen ser procesos relativamente dolorosos. Cuando rompemos con una pareja estamos rompiendo también el vínculo que nos unía a ella y con todo aquello que lo había alimentado durante el tiempo de relación. Divorciarse no es siempre sencillo; no obstante, hay maneras de ponérselo más fácil a uno mismo y al otro.

En este sentido, el primer paso para superar un divorcio es aceptándolo. Tanto si es un divorcio deseado como no, cada miembro de la pareja deberá hacer su propio proceso de aceptación. Por este motivo, aunque a veces pueda ser difícil de asumir, cuánto antes lo hagamos, antes superaremos el dolor que nos ocasiona.

Otra herramienta útil para superar un divorcio se basa en la realización de nuevas actividades y la generación de nuevos vínculos de amistad. Cuando un matrimonio se acaba, en ocasiones, los miembros de la pareja experimentan una especie de crisis identitaria, que puede ser respondida con la búsqueda de nuevos hábitos y entretenimientos.

Asimismo, si tenemos muchos malestares emocionales relacionados con el divorcio, podemos acudir a los servicios de un profesional. Un buen psicólogo nos puede ayudar a afrontar este proceso de cambio en nuestras vidas.

En cualquier caso, durante este tipo de procesos, es importante conectar con nuestras propias emociones para poder identificarlas y gestionarlas adecuadamente. Así, una vez que las hayamos identificado, podremos proceder a trabajar sobre ellas, tanto en solitario como con la ayuda de amistades, familiares o algún profesional.

Además, también es importante aliviar los sentimientos de culpa. Cuando se divorcia, alguna gente siente culpa con respecto a lo que ha sucedido. Con todo, es importante perdonarse a uno mismo y entender que hicimos todo lo que pudimos hacer en aquel momento.

Divorcio express: la modalidad más rápida

Actualmente, en España, el divorcio express es la fórmula más utilizada entre las parejas que deciden separarse. No obstante, esta modalidad presenta un único requisito y es que las parejas deben poder llegar a acuerdos con facilidad, tanto con respecto al divorcio como a los consensos derivados. Cuando este requisito se cumple, el proceso es muy sencillo y se puede realizar con la ayuda de equipos profesionales como los de Digilex.

De hecho, para poder iniciar el trámite, solo es necesaria la siguiente documentación: el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de los hijos, en el caso de que se tengan, y en algunos casos también el certificado de empadronamiento.

En cuanto al precio de un divorcio express, este se sitúa aproximadamente entre los 130 y los 165 euros por cónyuge, aunque la cuantía final puede variar en función de los trámites que sea necesario realizar. En cualquier caso, al divorciarse de mutuo acuerdo, los trámites y los tiempos se agilizan considerablemente.

En este sentido, al presentar una demanda de divorcio express, la sentencia se acostumbra a dictar en unos pocos meses. Además, en estos casos, no es necesario acudir a juicio, por lo que el proceso, no solo es más rápido, sino que también es mucho más amable para todas las partes. Asimismo, cuando se realiza un divorcio express, los dos miembros de la pareja pueden estar representados por el mismo abogado sin que esto suponga un inconveniente.

En el caso de que se produzca un divorcio express, tampoco será necesario presentar testigos, por lo que el proceso y los términos del divorcio solo los conocerán las personas implicadas.