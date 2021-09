¿Se puede vivir en España sin realizar actividades laborales o profesionales siendo extranjero?

Sin mucho preámbulo te contestamos que, siendo extranjero, sí es posible obtener la residencia en España sin trabajar. No obstante, se requiere de una serie de condiciones para optar por un tipo específico de autorización de residencia que te lo permite. Te mostraremos qué tipo de visado necesitas en estas circunstancias y cuáles son los requisitos para solicitarlo.

Soy extranjero, ¿qué tipo de residencia necesito para vivir en España sin trabajar?

Una forma de vivir en España siendo extranjero, y sin trabajar, es conseguir la residencia no lucrativa. Este visado permite que puedas residir en el país, aunque no realices una actividad profesional o laboral específica, durante un período mayor a 90 días.

Durante el tiempo de vigencia de este tipo de residencia se podrán realizar actividades académicas y de formación. No obstante, no podrás ejercer actividades laborales en España durante ese tiempo, aunque podrá hacerlas en el extranjero, siempre que no requiera su salida constante del territorio español.

La autorización de residencia no lucrativa dura un año desde que se ingresa al país, con posibilidad de renovación en dos ocasiones para un total de dos años más. Si se desea continuar en el país durante más tiempo, será necesaria la tramitación de una residencia de larga duración.

Al solicitar este visado no necesitas que un empleador extienda un contrato laboral o que un familiar comience un trámite de reagrupación familiar, puesto que no se depende de estos factores para obtener la residencia, la gestión del proceso es mucho más fácil. Tampoco es necesario hacer una inversión financiera en el país, pero si debes cumplir con un requisito indispensable: demostrar que no serás una carga financiera para España.

Requisitos para pedir una residencia no lucrativa

La residencia no lucrativa es un trámite dirigido a extranjeros que necesiten permanecer en España de manera temporal que no trabajen, pero que cumplan lo siguiente:

No ser ciudadano de ningún país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Tampoco podrán solicitar esta autorización de residencia los ciudadanos de Suiza.

Solicitarse en el país donde reside actualmente la persona . No cuentan quienes estén en condición irregular en España.

. No cuentan quienes estén en condición irregular en España. Estar exento de antecedentes penales tanto en territorio español como países de residencia previos. No podrá solicitarse por quienes han cometido un delito contemplado en el ordenamiento jurídico español.

tanto en territorio español como países de residencia previos. No podrá solicitarse por quienes han cometido un delito contemplado en el ordenamiento jurídico español. No tener prohibición de entrada a España o en países con convenios firmados con este país.

Demostrar que se poseen ingresos económicos para la manutención personal y de la familia .

. Poseer un seguro médico o público en una empresa que opere en el país.

No aplica a quienes estén en plazo de compromiso de no retorno a España.

Contar con un certificado médico que acredite estar libre de enfermedades de riesgo para la salud pública.

Pagar la tasa correspondiente al visado de residencia no lucrativa.

Gracias a este tipo de residencia, puedes establecerte en España solo o en compañía de tu familia, puesto que solo se requiere demostrar suficiencia financiera para la manutención de todos. Además, tienes la ventaja de poder solicitar en el futuro, cuando hayas cumplido los requisitos, la nacionalidad española.