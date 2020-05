A José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, galardonado con el Premio Financiero del Año 2020

El Jurado de los Premios ECOFIN ha fallado en favor del presidente de Telefónica por su impecable papel al frente de la compañía de telecomunicaciones que acaba de cerrar una importante operación en Reino Unido, tras la que se posiciona como la primera teleco del primer mercado europeo.



El Premio Financiero del Año 2020 trasciende a esta importante operación en la que Telefónica ha fusionado en joint venture su filial británica O2 con la operadora Virgin Media, propiedad de la compañía estadounidense Liberty Media. El movimiento, eso sí, permitirá al coloso resultante convertirse en líder del sector de las telecomunicaciones en Reino Unido, superando el 34% de la cuota de mercado y acumulando 46 millones de clientes en telefonía fija, móvil, datos y resto de servicios de soporte de telecomunicaciones.



Durante más de una década, el Jurado de Foro ECOFIN selecciona al financiero más destacado del año, pero que también tenga un histórico que lo avale. Por primera vez, este año se decidió no destacar a un alto directivo del Sector Financiero, sino buscar este perfil entre compañías mercantiles; pero buscando una actividad de gestión empresarial con un alto componente de la función financiera: rediseño de la compañía, reestructuración de la deuda corporativa, alianzas, relaciones con los mercados financieros, tesorería propia, servicios de financiación a sus proveedores y clientes, operaciones corporate, etc.



El Jurado ECOFIN 2020 ha fallado unánimemente su candidatura considerando también el destacado papel de Telefónica y de las decisiones de su presidente en esta coyuntura crítica que vive España. Telefónica es soporte y responsable del éxito del teletrabajo en España, gracias a las inversiones en infraestructuras llevadas a cabo durante años. También ha asumido distintas colaboraciones público-privadas de ayuda, donaciones y una oferta de servicios solidarios importantes, siendo uno de los ejemplos internacionales de lo que es la solidaridad de la Marca España en estos momentos de extrema necesidad como los que estamos viviendo.



El presidente de Telefónica desde 2016 ha logrado situar a la telco española en el lugar que siempre ha merecido. Para empezar, en cuanto a su liderazgo absoluto en el mercado nacional, tanto en fibra óptica, telefonía fija y datos, como en líneas móvil o televisión de pago, con golpes en la mesa como el histórico acuerdo con Netflix para integrar sus contenidos o, más recientemente, con Disney para integrar su plataforma de streaming.



Pero si en algo ha despuntado Telefónica desde la llegada de Álvarez-Pallete es en su decidida apuesta por la digitalización propia y ajena. Hoy, Telefónica es mucho más que una compañía de telecomunicaciones que ofrece acceso a Internet: es un gigante digital con presencia en mercados estratégicos, donde proporciona soluciones tecnológicas relacionadas con las comunicaciones en todas sus formas, más allá de la fibra o el móvil. No en vano, de los cerebros de los ingenieros de Telefónica ha salido ‘Aura’, un motor de Inteligencia Artificial a la altura de los diseñados por Google o Apple.

Perfil sólido

Premios ECOFIN

José María Álvarez-Pallete es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, estudió igualmente Ciencias Económicas en la Université Libre de Bruselas y cuenta con un International Management Programme (IMP) por IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa). Obtuvo además un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid.Se incorporó al Grupo Telefónica en febrero de 1999 como Director General de Finanzas de Telefónica Internacional S.A.U., y en septiembre de ese mismo año pasó a ocupar el cargo de Director General de Finanzas Corporativas en Telefónica S.A. En julio de 2002 fue nombrado Presidente Ejecutivo de Telefónica Internacional S.A.U.; en julio de 2006, Director General de Telefónica Latinoamérica; y en marzo de 2009, Presidente de Telefónica Latinoamérica. En septiembre de 2011, pasó a ocupar el cargo de Presidente Ejecutivo de Telefónica Europa. Y en septiembre de 2012 fue nombrado Consejero Delegado de Telefónica S.A.Desde el 8 de abril de 2016 es Presidente Ejecutivo de Telefónica S.A., y miembro del Consejo de Administración de Telefónica S.A., cargo que ocupa desde julio de 2006.

El Jurado ha estado presidido por D. Tomás Ariceta, presidente y CEO de Entelgy, y ha contado con una treintena de personalidades destacadas del ámbito financiero, empresarial, formación y sector público. Durante la entrega de premios, se otorgarán también los premios empresariales ‘Titanes de las Finanzas’ y los reconocimientos ‘Imagen de España’.



José María Álvarez-Pallete, como FINANCIERO DEL AÑO 2020, sucede en este honor a Ignacio Garralda (2019), Antonio Huertas (2018), Isidro Fainé (2017) y otros importentes financieros españoles como José Ignacio Goirigolzarri, Román Escolano o María Dolores Dancausa.



La entrega de premios se realizará en la noche del 8 de septiembre en el Hotel Palace de Madrid durante ‘La Noche de las Finanzas’, que consistirá en un cóctel de bienvenida, entrega de Premios ECOFIN 2020 y posterior cena de gala. La actual marcha de la desescalada parece recomendar esta fecha y no la tradicional del mes de junio. El Congreso ECOFIN 2020 se realizará al día siguiente, el 9 de Septiembre en el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid en colaboración público-privada con el consistorio madrileño.



FORO ECOFIN es un laboratorio de ideas que agrupa a empresas, asociaciones y escuelas de negocios interesadas en mejorar la gobernanza y el entorno financiero de la economía, presidido por Salvador Molina. Esta plataforma colaborativa está interesada en promover el conocimiento y el análisis, las redes de contactos en los negocios, el desarrollo del mundo financiero y mercantil, la gestión ética basada en principios y valores de la sociedad y de sus actores principales: entidades financieras, compañías públicas y privadas.